إعلام تركى: أردوغان سيبحث مع بوتين الأزمة الأوكرانية ومبادرة الحبوب

ذكرت قناة “خبر ترك"، أنه من المتوقع أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يومي 3-4 يوليو.

وذكرت القناة التركية نقلا عن مصادر أن "أردوغان سيواصل زياراته بعد عيد الأضحى وستكون المحطة الأولى له هي كازاخستان في الفترة من 3 إلى 4 يوليو، حيث ستستضيف أستانا قمة رؤساء دول وحكومات منظمة شنغهاي للتعاون ومن المتوقع أن يبحث أردوغان خلال القمة علاقات تركيا مع أعضاء المنظمة، وسيلتقي أيضا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة".

كما أوضحت القناة فإن جدول أعمال اجتماع أردوغان وبوتين من المتوقع أن يتضمن "الأزمة الأوكرانية، وتوسيع مهام مبادرة حبوب البحر الأسود، وآخر التطورات في بناء محطة أكويو للطاقة النووية، ومركز الغاز، وما يسمى بمبادرة انتخاب حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) في شمال سوريا.

وفي وقت سابق قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف: "إن عقد اجتماع ثنائي مفصل بين الرئيسين الروسي والتركي قد تأخر، وكل من موسكو وأنقرة تدركان ذلك".

وأضاف: "إذا شارك أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، فإن الكرملين سيناقش إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع على هامش الحدث".

يشار إلى أن العاصمة الكازاخستانية تحتضن قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" يومي 3 و4 يوليو المقبل.