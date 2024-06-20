الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الدفاع الإسرائيلي بعد تهديدات نصر الله: حزب الله بدأ الحرب وواجبنا تغيير الوضع

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن "حزب الله" هو من بدأ الحرب، مشددا على أن من "واجب إسرائيل" تغيير الوضع، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وكتب غالانت في حسابه على منصة "إكس": "في نهاية تقييم الوضع في القيادة الشمالية مع رئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية وقائد القوات الجوية. قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تستعد وتستمر في الاستعداد لمواجهة أي تهديد يأتي في طريقنا سواء في الدفاع أو الهجوم".

وأضاف: "الوضع في الشمال سيتغير بتسوية أو بعملية عسكرية واسعة النطاق، وعلينا واجب إعادة المواطنين سالمين إلى منازلهم".

ويوم الأربعاء، أكد الامين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله في كلمة له أن "التهديد بالحرب على مدى 8 أشهر لا يخيفنا، وهناك أناس يقيمون هذا الاحتمال على أنه جدي. نحن كمقاومة حضرنا أنفسنا لأسوأ الأيام والعدو يعلم ما ينتظره، ولذلك بقي مرتدعا".

وأضاف: "العدوّ يعلم أنه لن يبقى مكان في الكيان سالما من صواريخنا ومسيراتنا وليس عشوائيا، ولدينا بنك أهداف حقيقي وكبير، ولدينا القدرة على الوصول لهذه الأهداف بما يزعزع أُسس الكيان"، لافتا إلى أن "العدو يعرف أيضا أن ما ينتظره في البحر المتوسط كبير جدا، وكل سواحله وبواخره وسفنه ستستهدف".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري ردا عما إذا كان الأول من سبتمبر هو التاريخ الذي سيتمكن فيه سكان الشمال من العودة إلى منازلهم: "هذا ليس صحيحا، لا يمكن تحديد تاريخ لا يمكننا الوفاء به"، لافتا إلى استحالة القضاء على "حماس" و"حزب الله".

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن "الوعود الفارغة بأن إسرائيل ستتمكن من تدمير حماس، وإعادة لبنان إلى العصر الحجري انكشفت"، مضيفة أن "الجيش غير مستعد لأي سيناريو في غزة أو لبنان".

 

الأكثر قراءة

عاجل.. حزب الله: استهدفنا عدة مواقع للاحتلال الإسرائيلى بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة

عاجل.. الخارجية الكندية تدعو مواطنيها لمغادرة إيران

عاجل.. رعب فى رفح.. توغل لدبابات إسرائيلية وسقوط قتلى فلسطينيين

شاب مغربى "يقيم الحد" على والدته المسنة

ثلثا الكنديين يريدون استقالة رئيس الوزراء ترودو

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الخميس 20 يوينو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة