وزير الدفاع الإسرائيلي بعد تهديدات نصر الله: حزب الله بدأ الحرب وواجبنا تغيير الوضع

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن "حزب الله" هو من بدأ الحرب، مشددا على أن من "واجب إسرائيل" تغيير الوضع، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.



وكتب غالانت في حسابه على منصة "إكس": "في نهاية تقييم الوضع في القيادة الشمالية مع رئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية وقائد القوات الجوية. قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تستعد وتستمر في الاستعداد لمواجهة أي تهديد يأتي في طريقنا سواء في الدفاع أو الهجوم".



وأضاف: "الوضع في الشمال سيتغير بتسوية أو بعملية عسكرية واسعة النطاق، وعلينا واجب إعادة المواطنين سالمين إلى منازلهم".



ويوم الأربعاء، أكد الامين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله في كلمة له أن "التهديد بالحرب على مدى 8 أشهر لا يخيفنا، وهناك أناس يقيمون هذا الاحتمال على أنه جدي. نحن كمقاومة حضرنا أنفسنا لأسوأ الأيام والعدو يعلم ما ينتظره، ولذلك بقي مرتدعا".



وأضاف: "العدوّ يعلم أنه لن يبقى مكان في الكيان سالما من صواريخنا ومسيراتنا وليس عشوائيا، ولدينا بنك أهداف حقيقي وكبير، ولدينا القدرة على الوصول لهذه الأهداف بما يزعزع أُسس الكيان"، لافتا إلى أن "العدو يعرف أيضا أن ما ينتظره في البحر المتوسط كبير جدا، وكل سواحله وبواخره وسفنه ستستهدف".



ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري ردا عما إذا كان الأول من سبتمبر هو التاريخ الذي سيتمكن فيه سكان الشمال من العودة إلى منازلهم: "هذا ليس صحيحا، لا يمكن تحديد تاريخ لا يمكننا الوفاء به"، لافتا إلى استحالة القضاء على "حماس" و"حزب الله".



وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن "الوعود الفارغة بأن إسرائيل ستتمكن من تدمير حماس، وإعادة لبنان إلى العصر الحجري انكشفت"، مضيفة أن "الجيش غير مستعد لأي سيناريو في غزة أو لبنان".



