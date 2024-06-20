ماسك يعبر عن استيائه إزاء برنامج إدارة بايدن لتوصيل الانترنت للسكان

أعرب رجل الأعمال الأمريكي، الملياردير إيلون ماسك عن استيائه إزاء البرنامج الحكومي الذي أطلقته إدارة الرئيس جو بايدن لتوصيل الإنترنت السريع لسكان الولايات المتحدة.



وكتب ماسك على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، إن "هذا البرنامج الحكومي إهدار فظيع لأموال دافعي الضرائب، وهو لا يفيد الناس المحتاجين على الإطلاق".





يذكر أن الكونغرس صادق على برنامج إدارة بايدن لتوصيل الإنترنت في عام 2021، وتم تخصيص نحو 42.5 مليار دولار لتنفيذه، ولكن حتى الآن لم ينفذ البرنامج.



وقال مفوض اللجنة الفدرالية للاتصال بريندان كار يوم 14 يونيو الجاري إن أقل من 1% من الناس تم توصيل الإنترنت لهم ضمن هذا البرنامج.



