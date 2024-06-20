الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثلثا الكنديين يريدون استقالة رئيس الوزراء ترودو

ترودو
ترودو

ذكرت شبكة "جلوبال نيوز" الكندية نقلا عن نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إبسوس"، أن أكثر من ثلثي سكان البلاد يريدون استقالة رئيس الوزراء جاستين ترودو.

واستطلعت مؤسسة "إبسوس" آراء 1001 كندي في الفترة ما بين 12 و14 يونيو، وأكد الاستطلاع أن "ترودو لا ينبغي أن يكون رئيسا للوزراء في المستقبل".

وأوضحت شبكة "جلوبال نيوز"، أن "الاستطلاع أظهر أن 68% من الكنديين يريدون استقالة ترودو، فيما أقر 75% أنهم لن يصوتوا لحزبه إذا أجريت الانتخابات في المستقبل القريب".

وسبق أن شارك ترودو في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا، وهتف بشعار نازي "شعار بانديرا" خلال التقاط الصورة الجماعية.

وعلق السفير الروسي في كندا أوليغ ستيبانوف، على ذلك قائلا: "يدوس رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على ذكرى الكنديين الذين قاتلوا كجزء من التحالف المناهض لهتلر والنازية، وهم يهتفون علنا بشعارات بانديرا".

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