الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. الخارجية الكندية تدعو مواطنيها لمغادرة إيران

وزيرة الخارجية الكندية
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي

دعت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أمس الأربعاء، جميع الكنديين المقيمين في إيران لمغادرتها فورا، بعد قرار أوتاوا إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت جولي: "مع قرار اليوم (إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب)، هناك خطر متزايد للاحتجاز التعسفي (لمواطني كندا من قبل جهات إيرانية بحسب رأيها)، لذا فإن رسالتي للجميع في إيران هي أن الوقت قد حان للعودة إلى الوطن".

ودعت وزيرة الخارجية الكندية جميع الكنديين إلى الامتناع عن السفر إلى الجمهورية الإسلامية، وأضافت أن أوتاوا قررت منع "مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، بمن فيهم أعضاء في الحرس الثوري الإيراني" من الدخول إلى كندا.

وأشارت جولي إلى أن المسؤولين الإيرانيين السابقين والحاليين الموجودين في كندا قد يصبحون عرضة للتحقيق أو يتم طردهم من البلاد.

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