الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وصول بوتين إلى فيتنام فى زيارة دولة لتعزيز العلاقات

وصول بوتين إلى فيتنام
وصول بوتين إلى فيتنام

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيتنام، في زيارة دولة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

 

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أن الزيارة هي الخامسة التي يقوم بها بوتين لفيتنام، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي توجه جوا إلى هانوي، قادما من بيونج يانج، بعد ختام زيارته لكوريا الشمالية.

 

وفي هانوي، من المقرر أن يجري بوتين محادثات مع جميع كبار المسئولين، وتحديدا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، نجوين فو ترونج، والرئيس تو لام، ورئيس الوزراء فام مينه تينه، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) تران ثانه مان.

 

ومن المنتظر أن تشمل المحادثات مجموعة كاملة من قضايا الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام.

 

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن زيارة بوتين تؤكد العلاقات المتواصلة بين البلدين على مدار عقود، في مواجهة الانتقادات الأمريكية لروسيا بسبب أوكرانيا.

 

ونقلت بلومبرج عن بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الفيتنامية: "تثبت هذه الزيارة أن فيتنام تقوم على نحو نشط بتنفيذ سياستها الخارجية بروح الاستقلال والاعتماد على النفس والتنويع والتعددية".

الأكثر قراءة

عاجل.. حزب الله: استهدفنا عدة مواقع للاحتلال الإسرائيلى بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة

عاجل.. الخارجية الكندية تدعو مواطنيها لمغادرة إيران

عاجل.. رعب فى رفح.. توغل لدبابات إسرائيلية وسقوط قتلى فلسطينيين

شاب مغربى "يقيم الحد" على والدته المسنة

ثلثا الكنديين يريدون استقالة رئيس الوزراء ترودو

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الخميس 20 يوينو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة