وصول بوتين إلى فيتنام فى زيارة دولة لتعزيز العلاقات

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيتنام، في زيارة دولة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أن الزيارة هي الخامسة التي يقوم بها بوتين لفيتنام، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي توجه جوا إلى هانوي، قادما من بيونج يانج، بعد ختام زيارته لكوريا الشمالية.

وفي هانوي، من المقرر أن يجري بوتين محادثات مع جميع كبار المسئولين، وتحديدا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، نجوين فو ترونج، والرئيس تو لام، ورئيس الوزراء فام مينه تينه، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) تران ثانه مان.

ومن المنتظر أن تشمل المحادثات مجموعة كاملة من قضايا الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن زيارة بوتين تؤكد العلاقات المتواصلة بين البلدين على مدار عقود، في مواجهة الانتقادات الأمريكية لروسيا بسبب أوكرانيا.

ونقلت بلومبرج عن بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الفيتنامية: "تثبت هذه الزيارة أن فيتنام تقوم على نحو نشط بتنفيذ سياستها الخارجية بروح الاستقلال والاعتماد على النفس والتنويع والتعددية".