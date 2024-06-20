الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. إعلام فلسطينى: قصف مدفعى إسرائيلى عنيف فى الحى السعودى جنوب غزة

قصف مدفعى إسرائيلى
قصف مدفعى إسرائيلى

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، فى خبر عاجل لها من وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك قصف مدفعي إسرائيلي عنيف في الحي السعودي غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

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