الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صواريخ روسية تضرب 3 ألوية أوكرانية وأهدافا فى 124 منطقة

صواريخ روسية
صواريخ روسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية وجهت ضربات لثلاثة ألوية أوكرانية وأسقطت 43 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان الدفاع الروسية واوردته وكالة "سبوتنك": "الطيران العملياتي والتكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربت نقاط التحكم في الألوية الهجومية 5 و54 و92، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والمعدات والقوى العسكرية الأوكرانية في 124 منطقة".

بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 43 طائرة أوكرانية دون طيار و10 قذائف من راجمات "هيمارس" و3 قنابل موجهة من طراز "هامر"

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