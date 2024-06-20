عاجل.. رعب فى رفح.. توغل لدبابات إسرائيلية وسقوط قتلى فلسطينيين

قال سكان ومسعفون فلسطينيون، إن دبابات إسرائيلية تدعمها الطائرات الحربية والطائرات المسيرة واصلت تقدمها في غرب مدينة رفح يوم الأربعاء حيث قتلت ثمانية أشخاص.

وذكر السكان أن الدبابات توغلت في خمسة أحياء بعد منتصف الليل، وأن خيام العائلات النازحة في منطقة المواصي بغرب قطاع غزة تعرضت لقصف وإطلاق نار كثيفين.

ولا توجد أي علامات على توقف في القتال في الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر تقريبا، مع عجز الوسطاء الدوليين عن إقناع إسرائيل وحركة (حماس) بالموافقة على وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر طبية لرويترز، إن 12 فلسطينيا قتلوا أيضا يوم الأربعاء عندما أصابت غارة إسرائيلية مجموعة من المواطنين والتجار في طريق صلاح الدين شمال شرقي رفح في أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات القادمة عبر معبر كرم أبو سالم.

ودمرت القوات الإسرائيلية غالبية القطاع واجتاحت معظم أراضيه لكنها لم تحقق بعد هدفها المعلن المتمثل في القضاء على حماس وتحرير الرهائن الإسرائيليين.

وأفاد مسعفون ووسائل إعلام تابعة لحماس بأن ثمانية فلسطينيين قتلوا في المواصي وفرت عائلات كثيرة إلى الشمال في حالة ذعر، وقال الجيش الإسرائيلي إنه يدرس التقرير.

وذكر سكان أن الجيش الإسرائيلي نسف عدة منازل في غرب رفح التي كانت تؤوي أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الشهر الماضي عندما بدأت إسرائيل هجومها البري وأجبرت معظم السكان على التوجه شمالا.

وتشير بعض التقديرات الفلسطينية وأرقام الأمم المتحدة إلى أن عدد الباقين في رفح أقل من 100 ألف شخص.