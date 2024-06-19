الأزمات والمشاكل تحاصر مجلس إدارة الزمالك

أزمات كثيرة تواجه مجلس إدارة نادى الزمالك، ولا يمر يوم دون عقبة أو مشكلة، ورغم محاولات مجلس حسين لبيب الدائمة لإنقاذ السفينة من الغرق والعبور بالقلعة البيضاء لبر الأمان، فإن الأمور تزداد تعقيدًا، حيث أصبحت الأزمات سكينة على رقبة مجلس الإدارة.

أولى هذه الأزمات وقف القيد وعدم السماح للفريق الأبيض بضم صفقات جديدة، بسبب شكوى المغربى خالد بوطيب ضد نادى الزمالك منذ عام ٢٠٢٠، لعدم حصوله على مستحقاته التى تقدر بمليون و٩٠٠ ألف دولار، إضافة إلى ٥٠٠ ألف دولار فوائد، ما جعل الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» يُصدر مؤخرًا بيانًا بقائمة الأندية التى لا يحق لها قيد اللاعبين بسبب القرارات الصادرة عن المحكمة الرياضية «كاس»، من بينها نادى الزمالك، كما أن المدرب البرتغالى السابق للزمالك جايمى باتشيكو، حصل هو الآخر على حكم لصالحه بتغريم الزمالك ٥٠٠ ألف دولار. وقدم «باتشيكو» استئنافًا على هذا الحكم إلى المحكمة الرياضية الدولية وتمسك بالحصول على باقى مستحقاته المقدر بمليون ونصف المليون دولار.

ثانى هذه الأزمات التجديد لنجم الفريق والفتى المدلل للجماهير الزملكاوية أحمد سيد زيزو، ورغم أن الأيام الماضية شهدت أكثر من جلسة جمعت اللاعب بحسين لبيب، رئيس النادى، إلا أن الحسم الفعلى للتجديد لا يزال معلقًا، ولم يمنح اللاعب رئيس النادى ردًا واضحًا بالموافقة على التجديد رغم أن الزمالك عرض عليه ٣٠ مليون جنيه فى الموسم.

ويرغب «زيزو» فى مضاعفة قيمة العقد مع وضع العديد من الشروط التى تمنح اللاعب حرية الرحيل فى أى وقت دون موافقة الإدارة البيضاء فى حالة دفع قيمة الشرط الجزائى، وهو ما يرفضه بشدة مجلس الزمالك. كما تشهد اجتماعات مجلس إدارة الزمالك خلافات حادة حول مصير البرتغالى جوزيه جوميز، إذ يفضل البعض استمراره وتمديد تعاقده مع الفريق بعد نجاحه فى قيادة الزمالك للفوز بالكونفيدرالية، حيث يرغب أصحاب هذا التوجه فى الاستفادة من خبرات البرتغالى وتمديد تعاقده لمدة موسمين.

بينما يرغب عدد ليس بالقليل داخل المجلس توجيه الشكر للبرتغالى عقب انتهاء الموسم فى ظل ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدورى، البطولة المحببة لقلوب الزملكاوية، وظهور الزمالك بصورة متواضعة للغاية فى المسابقة.

لذلك يسعى عدد من أعضاء المجلس لتوجيه الشكر للمدرب والتفاوض مبكرًا مع مدرب أجنبى مبكرًا والاتفاق معه على جميع التفاصيل، والإعلان عن ذلك رسميًا مع نهاية الموسم.