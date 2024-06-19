الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس رموالدس الأبَّا

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس رموالدس الأبَّا، الذي ولد في مدينة رافينا (ايطاليا) في أواسط القرن العاشر. سلك الحياة النسكية وظلَّ يتجوَّل سنوات عديدة، يبحث عن العزلة ويـبني أديرة صغيرة. حاول إصلاح الحياة الرهبانية التي دبَّ فيها الاهمال والتهاون في ذلك العصر. وسعى في بلوغ الكمال عن طريق ممارسة الفضيلة. توفي عام 1027.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنَ دخولك إلىحجرتك هو كناية عن دخولِك إلى قلبك، فطوبى للذين يبتهجون لدخولهم إلى باطنهم ليجدوه عارٍ من كل شرّ.

وكما يستحقون الشفقة أولئك الذين يعودون إلى قلبهم وكلّهم خشية من أن تُطاردهم الخلافات المريرة مع ذويهم. ولكن يا لبؤس أولئك الذين لا يجرؤون أن ينظروا في ضمائرهم خوفًا من أن يطردهم تأنيب الضمير على خطاياهم. وأنت إن أردت أن تدخل إلى قلبك وكلّك فرح عليك أن تطهّره. "طوبى لأَطهارِ القُلوب فإِنَّهم يُشاهِدونَ الله" اِطرح من قلبك رجاسة الطمع وعيب البُخل وتقرُّح الخُزعبلات. وٱطرح عنك الدنس والأفكار الشريرة والكراهية، ليس فقط تجاه أصدقائك بل أقول تجاه أعدائك أيضًا. اخلع عنك كل ذلك ثم ادخل إلى قلبك حيث ستعرف الفرح.

من جهة اخرى وتحت شعار "زووم"، أقيمت فعاليات اللقاء التكويني السنوي لمقاطعة إيمان ونور بشمال مصر والسودان، وذلك في الفترة من الخامس عشر، وحتى الثامن عشر من الشهر الجاري، ببيت الآباء اليسوعيين، بكينج مريوط.

حضر اللقاء ستون فردًا، من أصدقاء (خدام) إيمان ونور، بمشاركة بعض الإخوة ذوي الاحتياجات الخاصة مع أمهاتهم، حيث تضمن أوقات التكوين، والقداسات الإلهية، والفقرات الروحية وأوقات المشاركة، والفقرات الترفيهية.

حضر اللقاء أيضًا الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي لإيمان ونور، والأخ أشرف زخاري، منسق المقاطعة، والأخت سوزان، من راهبات المير دي ديو، بالإضافة إلى مسئولي المناطق المختلفة، ومنسقي الجماعات.

الجدير بالذكر أن إيمان ونور تقوم بهذا اللقاء السنوي، من أجل تكوين وتجديد حياة الجماعات.