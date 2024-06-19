صور العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك الأربعاء 19/يونيو/2024 - 12:18 م 6/19/2024 12:18:28 PM احتفالات العيد من الأزهر بارك - تصوير مصطفي سعيد شارك طباعة احتفالات أيام العيد من الأزهر بارك احتفالات أيام العيد من الأزهر بارك احتفالات أيام العيد من الأزهر بارك احتفالات العيد من الأزهر بارك احتفالات العيد من الأزهر بارك احتفالات العيد من الأزهر بارك احتفالات العيد من الأزهر بارك احتفالات العيد من الأزهر بارك احتفالات العيد من الأزهر بارك احتفالات العيد من الأزهر بارك احتفالات العيد من الأزهر بارك احتفالات العيد من الأزهر بارك احتفالات العيد من الأزهر بارك احتفالات العيد من الأزهر بارك احتفالات العيد من الأزهر بارك احتفالات العيد من الأزهر بارك احتفالات العيد من الأزهر بارك احتفالات العيد من الأزهر بارك WhatsApp Image 2024-06-17 at 8.10.35 PM شارك طباعة