«دواعي السفر».. شاطئ راحة

في سوق مزدحمة ترتفع فيها أصوات الباعة حتى تكاد تصم آذان الزبائن، وتحجب سماءها مصابيح ذات ألوان زاعقة تكاد تعمي الأبصار، آوى محمد ناير إلى دكان يعصمه من الضوضاء، فأخذ موضعًا أسفله وفوق رأسه علّق لافتة ذات أضواء خافتة مكتوب عليها «دواعي السفر».

عالم جديد خلقه «ناير» في مسلسله «دواعي السفر» (إنتاج Watch It) في عشر حلقات. عالم هادئ يشبه أبطاله تمامًا وخصوصًا أمير عيد، ابن المعادي، الحي الذي تدور فيه الأحداث حول آلام الوحدة ومحاولات الخلاص منها.

«قدّم ما ينفع الناس»، كانت تلك نصيحة والد علي (أمير عيد)، الذي عانى بعد وفاته من اكتئاب حاد، كاد أن ينهيه بالانتحار، غير إن اتصالًا من سمسار عقارات أفسد الخطة وفتح بابًا جديدًا من الحياة لشخص يعاني وحدة قاتلة.

نصيحة والد علي، هي ما تستشعره في أداء جميع أبطال العمل، وعفوًا عزيزي القارئ سأرهقك معي بكتابة أسمائهم جميعًا لأنهم جميعًا يستحقون التحية (أمير عيد- كامل الباشا- نادين- أحمد غزي- أيمن الشيوي- عبدالرحيم حسن- مريم ناعوم- جلا هشام- أحمد فاضل- آية حلمي، تأليف وإخراج محمد ناير).

حقق المسلسل معادلة صعبة للغاية. فطبائع الأمور في درامتنا المصرية مؤخرًا أن تختار ممثلًا ذي صوت أجش، يزعق في المشاهدين ليل نهار، بسبب ومن دون سبب، يضمر الضغائن ويتحين للانتقام، ويلقي بـ«إفيهات مسجوعة»، إذا لزم الأمر وإذا لم يلزم، حتى يلوكها الناس على منصات التواصل الاجتماعي.

في «دواعي السفر»، رست سفينة مجموعة من الممثلين الحقيقيين على شاطئ هادئ يقصده مَن ملّوا أسفافًا بلغ الزبى. ولم يخيب الظن، فما إن اتخذ كلٌ مقعده حتى عزف أمير عيد وكامل الباشا وبقية أبطال العمل سيمفونية رائعة تداوي جراح الوحدة وآلام الصمت والانعزال.

ورُغْم حداثة الفكرة على إنتاجنا الدرامي، والتي عادة ما يُقدَّم شبيهها في مهرجانات غير جماهيرية، لكن المسلسل نجح في بلوغ الحسنيين، الفكرة الطازجة الغريبة على الدراما المصرية، والنجاح الجماهيري، الذي ظهر في تفاعل الجمهور خصوصًا من الشباب على الشبكات الاجتماعية.

والحقيقة أن جزءًا كبيرًا من نجاح المسلسل يعود إلى بطله أمير عيد، الذي يصدّقه الناس. يصدقّون مغنيًا وممثلًا. لا يلف ولا يدور ولا يخدع جمهوره. عهده معهم أنه كتاب مفتوح، لا يعد بما لا يستطيع تقديمه. ويعمل بنصيحة «والد علي»، وهي تقديم ما ينفع الناس.

عمود آخر استندت عليه خيمة العمل، هو كامل الباشا. جوهرة فلسطينية نادرة، أصالته في فنه من أصالة بلده. بالتأكيد يشترك معي مشاهدون آخرون تساءلوا بعد مشاهد تعدّ على أصابع اليد: أين هذا الرجل من الدراما المصرية التي تطفح بكثير من العاديين وأقل. ممثل وزنه الذهب، من طينة رشدي الشامي. قدّم معاناة مزدوجة لرجل ينازع الموت والوحدة ويؤثِر على نفسه لأجل نجاح ابنته وإبعادها عن معايشة وجع طويل وبطيء.

ولو أنه وجه جديد بالنسبة لنا كمصريين، فالرجل مسرحي قدير شارك بالتمثيل والإخراج في عشرات المسرحيات وحاز جائزة «أفضل ممثل من مهرجان فينيسيا السينمائي» عام 2017، عن دوره في فيلم «قضية رقم 23».

بمهارة فائقة صنع الباشا وأمير عيد ثنائية قلمّا شاهدناها، بين «إبراهيم» ربّان متقاعد يخلق عالمًا زائفًا بالكامل ويعيش وحيدًا، وبين «علي»، مخرج الإعلانات الشهير، الذي لم يجد السعادة في الشهرة وتحقيق الذات بعد وفاة والده.

ثنائية ناير وعيد، بعد «ريفو» بجزأيه، و«دواعي السفر»، لا تزال تتعطش لمزيد من الأعمال التي تنبش في النفس البشرية وتنتقي «ما ينفع الناس» منها.