الاحتلال يخصص "وحدة نخبة" للتعامل مع المطالبين بإطلاق سراح المحتجزين بغزة

أفادت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأن شرطة الاحتلال خصصت "وحدة نخبة" للتعامل مع المتظاهرين المطالبين بإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة.

وكانت أعلنت الصحة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال ارتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت 15 ألف طفل شهيد، مؤكدة أن الواقع الإنساني في شمال غزة يشهد مجاعة وإبادة جماعية.

وأضافت "الصحة الفلسطينية": لدينا نحو 10 آلاف مصاب حالاتهم حرجة ويحتاجون إلى العلاج خارج القطاع و60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة معرضات لخطر الإجهاض ويعانين سوء التغذية ".