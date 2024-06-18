الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد لاونديوس

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس الشهيد لاونديوس الذي استشهد في طرابلس من أعمال فينيقية في عهد الإمبراطور فسبسيانوس (69-79). وكان قائداً في الجيش الروماني.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: باسم الله القدّوس، أحمل اليوم الريشة لكي تكون كلماتي التي تتلاشى على الورقة البيضاء كلماتُ تمجيدٍ دائمٍ لله المُبارَك، خالق حياتي ونفسي وقلبي. أريد أن يكون الكون بكامله مع الكواكب وجميع النجوم وأنظمتها التي لا تُحصى، مساحةً شاسعة صافية وبرّاقة حيث يمكنني أن أكتبَ اسم الله. أودّ أن يكون صوتي أعلى من دويّ آلاف الرعود وأقوى من تكسّر الموج وأكثر رهبةً من هدير البراكين لأقول فقط: يا الله! .
أودّ أن يكون قلبي فسيحًا وسع السماء وصافيًا صفاء قلوب الملائكة ووديعًا كالحمام لأضع فيه الله! لكن، نظرًا إلى أنّ كلّ هذه العظمة التي تحلم بها لا يمكن أن تصبح حقيقة، عليك أن ترضى بالقليل وبنفسك بصفتكَ لا شيء، أيّها الأخ رافاييل، لأنّه عليك أن تكتفي حتّى باللاشيء...  

لِمَ السكوت؟ ولمَ إخفاء ذلك؟ ولماذا لا نصرخ للعالم كلّه ونجاهر بعجائب الله في الأقطاب الأربعة؟ ولماذا لا نعلن للنّاس ولكلّ من يريد أن يسمع: هل ترون ما أنا عليه؟ هل ترون ما كنتُ سابقًا؟ هل ترون بؤسي ملطّخًا بالوحل؟ إنّ ذلك لا يهمّ: ابتهجوا؛ فبالرّغم من كلّ هذا، إنّ الله معي. الله صديقي! الله يحبّني أنا حبًّا لو أدركه العالم بأسره، لأُصيبت المخلوقات بالجنون وصاحت ذهولاً. إنّ هذا قليل أيضًا. فالله يحبّني كثيرًا إلى حدّ لا تدركه حتّى الملائكة! إنّ رحمة الله عظيمة! أن يحبَّني أنا، وأن يكون صديقي وأخي وأبي وسيّدي. أن يكون هو الله، وأنا، أن أكون ما أنا عليه!.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

يحل اليوم.. لماذا تحتفل الكنيسة بعيد الصعود؟

كيف تُحدد الكنيسة موعد احتفالاتها بعيد الصعود المجيد؟..أستاذ بالكلية الإكلريكية يوضح

أشهر ترانيم الاقباط خلال الاحتفال بعيد الصعود المجيد

يحل اليوم.. تفاصيل طقس احتفالات الكنيسة المصرية بعيد الصعود

تعرف على التغيرات في الصلوات بين عيد القيامة وعيد الصعود

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار أنوفريوس

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الأربعاء الرابع من زمن العنصرة

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي جويدو من كورتونا الكاهن

الأكثر قراءة

تحذير شديد اللهجة من مجلس الزمالك لـ جوميز

بيان عاجل من الخارجية بشأن المصريين المفقودين أثناء الحج

"الخارجية" تكشف مصير جثامين الحجاج المصريين المتوفين بالسعودية

صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

إجراءات عاجلة من "الخارجية" بشأن الحجاج المصريين المفقودين وجثامين المتوفين

إحالة متهم بسرقة المساكن فى الشروق للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"