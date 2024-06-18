الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الثلاثاء الحادي عشر من زمن السنة

الكنيسة اللاتينية 
الكنيسة اللاتينية 

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الثلاثاء الحادي عشر من زمن السنة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: علينا أيّها الإخوة أن نتأمّل بانتباه ما قاله المسيح: "أَحِبُّوا أَعداءَكم وصَلُّوا مِن أَجلِ مُضطَهِديكُم". إنّ ربّنا يسوع المسيح، الذي يجب علينا أن نقتفي آثاره ، قد نادى من خانه وأسلمَه "يا صديقي" ، وقد أسلم نفسه لصالبيه بكامل إرادته.

إذًا، فإنَّ كُلَّ من يُلحِقون بنا – زورًا – المِحَنَ والهموم، الشّتائم والإهانات، الآلام والعذابات، الشّهادة والموت هم أصدقاؤنا. ويجب علينا أن نُحبّهم كثيرًا، لأنّ ما يسبّبونه لنا يؤول بنا إلى الحياة الأبديّة.

من جهة أخرى، يحتفل الاقباط بذكرى تشييد هيكل الأربعين شهيدا بكنيسة المخلص  بثغر الإسكندرية وايضا ذكرى استشهاد القديس لوكيليانوس وأربعة آخرين معه وكان كاهنا للأوثان في عهد الملك أوريليانوس قيصر . وأبصر تعذيب الشهداء بالضرب والحرق وتقطيع الأعضاء كما شاهد كثيرين يلقون في النار ولم تمسسهم بأذى فتعجب وتحقق أنه ليس لأوثانه قوة علي فعل مثل هذا وأن الإله الذي يفعل هذه الآيات هو الإله الحق . وللحال صرخ قائلا إني أؤمن بإله المسيحيين فوبخه علي ذلك ووعده ثم توعده : وإذ لم يرجع عن عزمه عذبه كثيرا ثم طرحه في السجن وعاد الملك فاستحضره مع أربعة من المسيحيين والقوهم في النار فأرسل الله مطرا غزيرا أطفأ النار . أخيرا علقوه علي خشبه وسمروا جسده بمسامير كبيرة فأسلم الروح في يد الرب . أما الأربعة الآخرون فقد قطعت رقابهم . ونال الجميع إكليل الشهادة .

هذا وتحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الارثوذكسية والكاثوليكية اللاتينية والمارونية والبيزنطية والروم الملكيي ة والسريانية والارمينية والقبطية والكلدانية والروم الارثوذكس والانجيلية المشيخية والرسولية والمعمدانية والخمسينية والاخوة وخلاص النفوس والاسقفية الانجليكانية بعدة مناسبات هامة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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