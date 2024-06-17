الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس خوسيه دي أنتشيتا الكاهن

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى القديس خوسيه دي أنتشيتا الكاهن، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد خوسيه دي أنتشيتا في 19 مارس 1534م ، في سان كريستوبال دي لا لاغونا في تينيريفي بجزر الكناري- الإسبانية .

وهو من سلالة عائلة الباسك النبيلة، وهو ابن خوان لوبيز دي أنشيتا ، وهو ثوري شارك في ثورة الكومونير ضد الإمبراطور شارل الخامس، كانت والدته تدعى مينسيا دياز دي كلافيجو إي لارينا ، وهي في الأصل من جزر الكناري ، ابنة مارانوس. كان جده ، سباستيان دي لارينا ، يهوديًا من مملكة قشتالة. تم تعميد خوسيه دي أنشيتا في 7 أبريل 1534 في رعية القديسة مريم سيدة الشفاء .ومنذ صغره كرس حياته لتكريم مريم العذراء. عاش أنشيتا مع عائلته حتى سن الرابعة عشرة.

ثم انتقل إلى كويمبرا بالبرتغال ، فدرس هناك الفلسفة في كلية الآداب ، الملحقة بجامعة كويمبرا . وهو اختيار حدده أصله اليهودي ، في وقت كان فيه في إسبانيا أصبحت محاكم التفتيش أكثر صرامة. في 1 مايو 1551 عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا ، التحق بالرهبنة اليسوعية في كويمبرا في البرتغال . وحاز على جميع الدراسات اللاهوتية والرهبانية. فكان راهباً مثالياً في كل شيئ. فطلب الاب مانويل دا نوبريجا الرئيس العام للرهبنة اليسوعية ، مبشرين لتبشير البرازيل ، فرشح له الرئيس الإقليمي بعض الرهبان ومن بينه الأخ خوسيه دي أنشيتا. وصل أنشيتا ، الذي عانى من إسبينيلا كاودا ، إلى البرازيل في 13 يونيو 1553 ، وكان عمره أقل من 20 عامًا ، مع بعض كهنة آخرين. فقام الاب خوان دي أزبيلكويتا نافارو خلال نشاطه التبشيري في 25 يناير 1554م بمساعدة بعض الكهنة اليسوعيين بتأسيس كلية القديس بولس على هضبة بيراتينينجا .