الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس خوسيه دي أنتشيتا الكاهن

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى القديس خوسيه دي أنتشيتا الكاهن، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد خوسيه دي أنتشيتا في 19 مارس 1534م ، في سان كريستوبال دي لا لاغونا في تينيريفي بجزر الكناري- الإسبانية . 

وهو من سلالة عائلة الباسك النبيلة، وهو ابن خوان لوبيز دي أنشيتا ، وهو ثوري شارك في ثورة الكومونير ضد الإمبراطور شارل الخامس، كانت والدته تدعى مينسيا دياز دي كلافيجو إي لارينا ، وهي في الأصل من جزر الكناري ، ابنة مارانوس. كان جده ، سباستيان دي لارينا ، يهوديًا من مملكة قشتالة. تم تعميد خوسيه دي أنشيتا في 7 أبريل 1534 في رعية القديسة مريم سيدة الشفاء .ومنذ صغره كرس حياته لتكريم مريم العذراء. عاش أنشيتا مع عائلته حتى سن الرابعة عشرة. 

ثم انتقل إلى كويمبرا بالبرتغال ، فدرس هناك الفلسفة في كلية الآداب ، الملحقة بجامعة كويمبرا . وهو اختيار حدده أصله اليهودي ، في وقت كان فيه في إسبانيا أصبحت محاكم التفتيش أكثر صرامة. في 1 مايو 1551 عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا ، التحق بالرهبنة اليسوعية في كويمبرا في البرتغال . وحاز على جميع الدراسات اللاهوتية والرهبانية. فكان راهباً مثالياً في كل شيئ. فطلب الاب مانويل دا نوبريجا الرئيس العام للرهبنة اليسوعية ، مبشرين لتبشير البرازيل ، فرشح له الرئيس الإقليمي بعض الرهبان ومن بينه الأخ خوسيه دي أنشيتا. وصل أنشيتا ، الذي عانى من إسبينيلا كاودا ، إلى البرازيل في 13 يونيو 1553 ، وكان عمره أقل من 20 عامًا ، مع بعض كهنة آخرين. فقام الاب خوان دي أزبيلكويتا نافارو خلال نشاطه التبشيري في 25 يناير 1554م بمساعدة بعض الكهنة اليسوعيين بتأسيس كلية القديس بولس على هضبة بيراتينينجا . 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

كيف تُحدد الكنيسة موعد احتفالاتها بعيد الصعود المجيد؟..أستاذ بالكلية الإكلريكية يوضح

أشهر ترانيم الاقباط خلال الاحتفال بعيد الصعود المجيد

يحل اليوم.. تفاصيل طقس احتفالات الكنيسة المصرية بعيد الصعود

تعرف على التغيرات في الصلوات بين عيد القيامة وعيد الصعود

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار أنوفريوس

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الأربعاء الرابع من زمن العنصرة

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي جويدو من كورتونا الكاهن

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى بطرس الذي نسك في جبل آثوس

الأكثر قراءة

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

بائع غزل البنات بسوهاج يتحدث لـ«الدستور» عن سبب حزنه

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

زلزال الانشقاقات.. نتنياهو يعلن حل «مجلس الحرب» ويدخل فى صراع مفتوح مع الجيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله