سقوط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بـ1.8 مليون جنيه

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامي بمطروح بحوزته 210 طرب من مخدر الحشيش، تقدر قيمتها المالية بـ1.8 مليون جنيه، وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتاجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح، قيام عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، بالإتجار في مخدر الحشيش وترويجه متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 210 طرب حشيش وزنت 22.5 كيلو، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.8 مليون جنيه تقريبًا.