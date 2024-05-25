أحمد اليزيد: مشروع توشكى أحد أهم المشروعات الخاصة بالأمن الغذائى

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، عن فحوى كلمات السيد الرئيس في مستهل حديثه اليوم خلال افتتاح مشروعات جنوب الوادي، بشأن الزيادة السكانية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك دعما تقدمه الدولة للمواطنين على كل الأصعدة التي ذكرها الرئيس خلال حديثه، مشروع توشكى أحد أهم المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي.

وأضاف أن مشروع توشكى الخير الذي يعاد إحياؤه مرة أخرى بعد أن كان هذا المشروع متعطلا عدة سنوات، بسبب مشاكل متعلقة بالبنية التحتية.

وأشار إلى أن هناك 4.5 مليون فدان زيادة للرقعة الزراعية المصرية لتناهض التحدي الأكبر وهو أن وتيرة النمو السكاني عالية بمعدل 2 مليون فرد كل سنة.