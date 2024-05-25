السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد اليزيد: مشروع توشكى أحد أهم المشروعات الخاصة بالأمن الغذائى

جريدة الدستور

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، عن فحوى كلمات السيد الرئيس في مستهل حديثه اليوم خلال افتتاح مشروعات جنوب الوادي، بشأن الزيادة السكانية. 

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك دعما تقدمه الدولة للمواطنين على كل الأصعدة التي ذكرها الرئيس خلال حديثه، مشروع توشكى أحد أهم المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي.

وأضاف أن مشروع توشكى الخير الذي يعاد إحياؤه مرة أخرى بعد أن كان هذا المشروع متعطلا عدة سنوات، بسبب مشاكل متعلقة بالبنية التحتية.

وأشار إلى أن هناك 4.5 مليون فدان زيادة للرقعة الزراعية المصرية لتناهض التحدي الأكبر وهو أن وتيرة النمو السكاني عالية بمعدل 2 مليون فرد كل سنة.

اكسترا نيوز احمد ابو اليزيد

الأكثر قراءة

هيئة البث الإسرائيلية: مستعدون لسحب القوات من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

الأهلى والترجى.. وسام أبوعلى يقود الهجوم وكريم فؤاد بديلًا لمعلول بنهائى أبطال إفريقيا

مفاجأة غير متوقعة.. تفاصيل صحيفة الحالة الجنائية لـ"سفاح التجمع"

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

صور

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

الأهلي بطل دوري اليد 2024 (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى