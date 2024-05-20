الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصرى وإنبى يتعادلان دون أهداف ويواصلان نزيف النقاط فى الدورى

مباراة المصري وانبي
مباراة المصري وانبي انتهت بالتعادل السلبي

تعادل المصري وانبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد المصري إلى 38 نقطة، محتفظا بالمركز الثاني، ويرتفع رصيد إنبي إلى 33 نقطة.

الشوط الأول جاء متوسط المستوى من الفريقين دون خطورة على المرميين، وتعرض غيلاس جناوي لاعب المصري للإصابة، وغادر الملعب في الدقيقة 16 ولعب الصاعد أحمد أشرف بدلا منه.

بداية الشوط الثاني كانت أفضل وأسرع من الفريقين، وفي الدقيقة 51 مرر رفيق كابو الكرة داخل منطقة الجزاء لمحمدي حمدي الذي هيأها لنفسه، وسددها ضعيفة بين يديى عصام ثروت حارس المصري.

في الدقيقة 61 مرر معتز زدام كرة طولية في عمق الدفاع سدها ميدو جابر من لمسة واحدة فوق العارضة.. وحصل فخر الدين بن يوسف مهاجم المصري على إنذار للخشونة مع محمد ناصر مودي.

في الدقيقة 67 أجري علي ماهر المدير الفني للمصري التغيير الثاني بنزول عبدالرحيم دغموم بدلا من أحمد أشرف، وفي الدقيقة 68 سدد ميدو جابر كرة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بسيف الخشاب وتهيأت لفخر الدين بن يوسف الذي سددها برأسه وارتدت من القائم الأيسر.

في الدقيقة 72 أجرى سيد ياسين المدير الفني لانبي تغييرين بنزول مصطفى شكشك وصلاح زايد بدلا من رفيق كابو ومحمد حمدي ورد علي ماهر، بإشراك محمد الشامي وصلاح محسن بدلا من سمير فكري وفخر الدين بن يوسف.

 توالت البطاقات الصفراء، ونال علي فوزي الظهير الأيمن لإنبي وعبدالرحين دغموم لاعب المصري إنذارين، وفي الدقيقة 86 دفغ سيد ياسين بأحمد يوسف بدلا من أحمد العجوز.

احتسب الحكم محمد العتباني ست دقائق وقت بدل ضائع دفع خلالها سيد ياسين بيوسف لبيب بدلا من أحمد أمين أوفا. 

دوري نايل المصرى انبى علي ماهر سيد ياسين

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