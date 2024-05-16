الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: سياسات واشنطن تجاه حكومة الاحتلال أصبحت مفضوحة

المهندس عبدالسلام
المهندس عبدالسلام خضراوي

اعتبر المهندس عبدالسلام خضراوي، عضو مجلس النواب، أن ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية من أن الولايات المتحدة تخطط لتسليم أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن مليار دولار، يؤكد أن سياسات واشنطن فى دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلى أصبحت مفضوحة، خاصة أن الرئيس الأمريكى جو بايدن كان قد هدد إسرائيل بأن الهجوم الإسرائيلي في المدينة، المكتظة بالنازحين داخليًا من أجزاء أخرى من قطاع غزة، قد تكون له عواقب على شحنات الأسلحة الأمريكية.

العدوان الإسرائيلي على غزة 

وطالب خضراوي، فى بيان له أصدره اليوم الخميس، من الإدارة الأمريكية بأن تغير من سياساتها تجاه الأوضاع المأساوية داخل قطاع غزة بصفة عامة وداخل منطقة رفح الفلسطينية بصفة خاصة قبل أن تصل الأوضاع إلى مرحلة خطيرة لا يمكن السيطرة عليها فى ظل الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ومجازر الإبادة التى تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مشيدًا بمواقف مصر التاريخية والمحورية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية.

الصراع العربي الإسرائيلي 

كما طالب المهندس عبدالسلام خضراوي، من المجتمع الدولي بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة، بممارسة المزيد من الضغوط لإجبار إسرائيل على تنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة والتي تتمثل في ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن تنفيذ رؤية مصر هو الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام الشامل والعادل داخل منطقة الشرق الأوسط.

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