نائب بالشيوخ: تحرك مصر دوليًا لمنع الإبادة الجماعية للفلسطينيين محط أنظار العالم

أشاد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، بتحركات مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إقليميًا ودوليًا لمنع الإبادة الجماعية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بصفة عامة وداخل منطقة رفح الفلسطينية بصفة خاصة، مطالبًا المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته ممارسة كل الضغوط ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشاد "الصالحي"، فى بيان له أصدره اليوم الخميس، بالتصريحات الواضحة والحاسمة من السفير سامح شكري وزير الخارجية، التي أكد فيها أن مصر تطالب منذ البداية بوقف إطلاق النار في غزة، والتصدي لكل محاولات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وأن مصر تحركت نحو محكمة العدل الدولية احترامًا للقانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدًا أن وزير الخارجية وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية عندما طلب من المجتمع الدولى اتخاذ إجراءات ملموسة توقف إسرائيل عن هذه الحرب وتأكيده بأنه حتى الآن لا نرى ترجمة أقوال المجتمع الدولي إلى أفعال.

وأشار الدكتور محمد الصالحي إلى أهمية تأكيد السفير سامح شكري أن إنهاء الحرب في القطاع يتصدر أولويات القادة العرب في قمة المنامة، وأن دعم القضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من المقرر أن ينعكس في مقررات قمة المنامة، وأن مبادرة السلام العربية مازالت حاضرة كأساس استراتيجي يضمن حل الدولتين.

وطالب من القمة العربية بالبحرين، التي تنعقد اليوم الخميس، باتخاذ موقف عربي موحد وحاسم تجاه ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلى من حرب غير مسبوقة في التاريخ لإبادة الشعب الفلسطيني الشقيق، معلنًا اتفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية السفير سامح شكرى بأن الشعب الفلسطيني يستحق أن تكون له دولته المستقلة، وأن تصريحات الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تعكس إرادتها نحو السلام، إضافة إلى تحذير وزير الخارجية من أن استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية وتوسيعها إلى رفح الفلسطينية سيؤدي إلى أضرار بالغة الخطورة، وأن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية يزيد كارثية الوضع الإنساني، مطالبًا المجتمع الدولي بترجمة أقواله إلى أفعال تنقذ الأبرياء في فلسطين.