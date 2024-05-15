عماد الدين حسين لـ"الشاهد": أنا من أنصار وجود جيش عربى موحد

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق" وعضو مجلس الشيوخ، إن العرب يجب أن يتعاملوا بتصور واقعي في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأضاف "حسين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "ناس كثيرة أمام التلفاز تقول هو إحنا هنسيب الفلسطينيين، لا طبعًا لن نتركهم لكن لازم نشوف هنعمل إيه بالضبط".

وتابع: "أنا من أنصار وجود جيش عربي موحد وسياسة عربية موحدة، لكن كيف نوجد هذا على أرض الواقع، لدي خلاف عربي حقيقي بين الدول العربية حول أمور أساسية متعلقة بالقضية الفلسطينية".

وأردف: "هناك دول عربية ترى أن إسرائيل على حق، كيف نحل هذه المشكلة، يجب الوصول إلى حلول لمعرفة الطريقة المثلى لحل القضية الفلسطينية، ومساعدة الفلسطينيين بطريقة عملية بعيدًا عن الشعار العام الذي لن يقدم أو يؤخر وناس كثيرة تغضب عندما أقول ذلك ويقولك أنت رجل تطبيعي وانبطاحي".