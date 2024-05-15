بألوان زاهية ولامعة.. ما قصة رسم الصورة الرسمية الأولى للملك تشارلز؟

كشف القصر الملكي البريطاني عن أول صورة رسمية للملك تشارلز الثالث منذ تتويجه أمس الثلاثاء، وأثارت هذه الصورة انقسامًا بسبب استخدام الألوان الزاهية والضربات الفرشاة اللامعة.

اللوحة التي يبلغ طولها 8.5 × 6.5 قدم من رسم الفنان البريطاني جوناثان يو، المعروف برسمه لشخصيات مرموقة مثل رؤساء الوزراء والنشطاء. تصوّر اللوحة الملك وهو يرتدي زي الحرس الويلزي مع سيف في يده، وخلفية حمراء نارية تعطي انطباعًا بالحركة، مع فراشة تظهر كأنها تحوم فوق كتفه.

وفي بيان صحفي صادر عن القصر الملكي، أوضح يو أنه حاول التقاط جوهر الملكية في القرن الحادي والعشرين وإظهار الإنسانية العميقة للموضوع.

تم تكليف يو، برسم هذه اللوحة بمناسبة الذكرى الخمسين لعضوية الملك تشارلز في شركة Drapers، وسيتم عرضها للجمهور في معرض فيليب مولد في لندن، ثم ستُعرض في قاعة Drapers في وقت لاحق.

وعلى الرغم من تقدير الملك والملكة للصورة، أثارت ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها بعض الأشخاص تمثيلًا مثيرًا للجدل، بينما أشاد البعض الآخر بتفاصيلها الدقيقة والتعبير الواقعي الذي قدّمها الفنان.

ريتشارد موريس، مؤرخ الفن، أشاد بالصورة ورأى أنها تجسد الحقيقة بشكل مثير للإعجاب، مقارنة بالتصوير الفوتوغرافي الذي قد يكون أقل تفصيلًا.

بجانب عمله في مجال الزيوت، يعرف يو أيضًا باستخدامه لتقنية الكولاج، حيث قدّم في السابق لوحات ساخرة لشخصيات سياسية باستخدام مقتطفات من المجلات الإباحية.