الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دوى المدافع لا يتوقف.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد التفاصيل من أمام معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن الاشتباكات وأصوات قصف المدفعية في الجهة الشرقية من معبر رفح الفلسطيني تجددت مرة أخرى، ومنذ قليل كان هناك بعض أصوات المدفعية التي لا تتوقف في الجانب الغربي من معبر رفح الفلسطيني.

 

وأضاف "المطعني"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاشتباكات تستمر الآن من محيط معبر رفح ومن جهتيه الشرقية والغربية، مع استمرار تحليق صوت طائرات الاستطلاع الإسرائيلي، والمشهد في مدينة رفح الفلسطينية هو مشهد الاحتلال الإسرائيلي والتوغل البري الذي يزعم جيش الاحتلال أنه محدود.

 

وأوضح أن الآليات العسكرية التي دخلت إلى هذه المناطق قبلها كان هناك بعض الاستهدافات للمربعات السكنية حول هذه التمركزات، وكذلك الغارات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي صورة مغايرة تمامًا لما يحدث في أيام الحرب الأولى، ولكن هنا أيضًا يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعض شح المعلومات سواء في التقدم الخاص به في بعض المناطق وكذلك أيضًا التقدم في قلب مدينة رفح.


وأشار إلى مخيمات الشابورة وكذلك الحي الإداري التي تم تفريغها من مواطنيها في الأيام الماضية، التي بلغ عدد الأفراد النازحين منها بحسب الأمم المتحدة قرابة 450 ألف مواطن فلسطيني، مؤكدًا أن هذه هي الاستراتيجية التي يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وربما إخفاء هذه التحركات وهذه السيطرة على الأرض والتوغل داخل هذه الأحياء لإعطاء صورة مغايرة تمامًا، لأن كل العالم ينظر إلى رفح وماذا يفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأرض بها.


 

القاهرة الإخبارية قصف المدفعية معبر رفح المدفعية معبر رفح الفلسطيني الاشتباكات

مواد متعلقة

شكري: المجتمع الدولي يتعامل بمعايير مزدوجة في القضايا المختلفة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تطالب مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس بإغلاق الكاميرا

شكرى: كان من الضرورى أن ندعم الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية

نشرة dmc.. القضية الفلسطينية تتصدر مناقشات القمة العربية بالبحرين

الفصائل الفلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل فى مخيم جباليا

فصائل فلسطينية: مقتل 12 جنديًا إسرائيليًا فى قصف استهدفهم بمخيم جباليا

القاهرة الإخبارية: إطلاق عشرات الصواريخ تجاه قاعدة ميرون شمال إسرائيل

انطلاق مسيرة فى رام الله بالضفة الغربية إحياء للذكرى الـ76 للنكبة

الأكثر قراءة

بعد تفاقم الخلاف بشأن المعبر.. مخاوف إسرائيلية من اتخاذ مصر خطوات تصعيدية جديدة

حريق محدود في مستشفى مصر الدولي بالدقي (صور)

السيطرة على حريق مستشفى مصر الدولى بالدقى

بايدن ينقلب على نفسه.. أسرار موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل

مدبولى: وصول 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.. وبدء إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار

الحبس سنة مع الشغل للمتهم بدهس "طبيبة التجمع"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة