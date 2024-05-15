دوى المدافع لا يتوقف.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد التفاصيل من أمام معبر رفح

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن الاشتباكات وأصوات قصف المدفعية في الجهة الشرقية من معبر رفح الفلسطيني تجددت مرة أخرى، ومنذ قليل كان هناك بعض أصوات المدفعية التي لا تتوقف في الجانب الغربي من معبر رفح الفلسطيني.

وأضاف "المطعني"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاشتباكات تستمر الآن من محيط معبر رفح ومن جهتيه الشرقية والغربية، مع استمرار تحليق صوت طائرات الاستطلاع الإسرائيلي، والمشهد في مدينة رفح الفلسطينية هو مشهد الاحتلال الإسرائيلي والتوغل البري الذي يزعم جيش الاحتلال أنه محدود.

وأوضح أن الآليات العسكرية التي دخلت إلى هذه المناطق قبلها كان هناك بعض الاستهدافات للمربعات السكنية حول هذه التمركزات، وكذلك الغارات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي صورة مغايرة تمامًا لما يحدث في أيام الحرب الأولى، ولكن هنا أيضًا يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعض شح المعلومات سواء في التقدم الخاص به في بعض المناطق وكذلك أيضًا التقدم في قلب مدينة رفح.



وأشار إلى مخيمات الشابورة وكذلك الحي الإداري التي تم تفريغها من مواطنيها في الأيام الماضية، التي بلغ عدد الأفراد النازحين منها بحسب الأمم المتحدة قرابة 450 ألف مواطن فلسطيني، مؤكدًا أن هذه هي الاستراتيجية التي يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وربما إخفاء هذه التحركات وهذه السيطرة على الأرض والتوغل داخل هذه الأحياء لإعطاء صورة مغايرة تمامًا، لأن كل العالم ينظر إلى رفح وماذا يفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأرض بها.



