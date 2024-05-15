الأربعاء 15 مايو 2024
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات "100 يوم صحة"

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض فعاليات الحملات الطبية "100 يوم صحة" لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "100 مليون صحة" للاطمئنان على توافر كافة الخدمات الصحية وشاهد أعمال الكشف الطبي وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي.


وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدات المتنقلة للحملة تقوم بإجراء الفحوصات والكشف على العاملين بالمديريات والمصالح الخدمية والحكومية حيث تم العمل بمبنى ديوان عام المحافظة والإدارات التابعة له ضمن نقاط الحملة المنتشرة بباقي المراكز.

تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية

وأشار اللواء عصام سعد، إلى تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى فحوصات وتحاليل أخرى إلى المستشفيات المركزية والعامة المختصة لاتخاذ اللازم واستكمال العلاج وتحديد نوعية الأدوية المناسبة لكل حالة واجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة بالتنسيق التام بين الإدارات الفنية المعنية بمديرية الصحة والسكان بقيادة الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات المعنية.


كما أشار محافظ أسيوط إلى استهداف الحملة تقديم الاجراءات والخدمات الطبية وذلك من خلال الانتشار في تقديم الخدمات الصحية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية وإجراء مسوح طبية وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الإنجابية.


وأكد محافظ أسيوط تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم مثل تلك الحملات وتكثيف الدعاية والاعلان عنها بمختلف الوسائل واستهداف أماكن تجمعات المواطنين بالمصالح الحكومية وأمام دور العبادة ومحطات القطار والاتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين.


وأكد متابعته المستمرة عن طريق الجولات الميدانية وعقده للاجتماعات مع مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحي وكافة الجهات المعنية بهذا الشأن للاطمئنان على سير العمل وتقديم كافة الدعم والتسهيلات لتنظيم فعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.


ووجه المحافظ الشكر للقائمين على القوافل وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل موضحًا أن وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد خصصت ـ في وقت سابق ـ خطين ساخنين للرد على استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 لتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بكافة المنشأت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة ومركز المعلومات والتواصل المجتمعي والتوعية.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فعاليات الحملات الطبية 100 يوم صحة الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الكشف الطبي وإجراء التحاليل المختلفة

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