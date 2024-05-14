الثلاثاء 14 مايو 2024
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القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومة فى رفح الفلسطينية

رمضان المطعني، مراسل
رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إنه منذ ساعات الصباح الأولى، وهناك اشتباكات ضارية وعنيفة في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، و- تحديدا- من الناحية الغربية، حيث شهدت الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مستمرة حتى الآن من خلال المدفعية الإسرائيلية التي تضرب أهدافا للمقاومة وفصائل المقاومة، وجاء الرد من قذائف الهاون للمقاومة الفلسطينية.

 

وأضاف "المطعني"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الاشتباكات التي دارت تأتي بعد العمليات التي قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية في محيط معبر رفح عن طريق قذائف الهاون، التي استهدفت عددا من الآليات ودبابات جنود الاحتلال.

 

ولفت أن الوضع يتغير بين الحين والآخر، وترتفع حدة هذه الاشتباكات سواء في الناحية الغربية، وأيضا منذ دقائق هناك قصف مدفعي من الناحية الشرقية لمعبر رفح، موضحا أن هذه الاشتباكات التي امتدت عبر الساعات الماضية ومستمرة حتى الآن، للعمليات النوعية التي قامت بها فصائل المقاومة ليس في المنطقة المحيطة بمعبر رفح فقط، ولكن أيضا امتدت لمناطق في شرقي مدينة رفح الفلسطينية.  

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