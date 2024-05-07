وزير الإسكان يستقبل نظيره العمانى فى مستهل زيارته لمصر لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، والوفد المرافق له، بمطار القاهرة الدولي، فى مستهل زيارته لمصر، لبحث سبل التعاون المشترك، والاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، وزيارة المشروعات بعدد من المدن الجديدة، ولقاء مسئولى شركات التطوير العقاري.



ورحب الدكتور عاصم الجزار، بالدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، فى بلده الثانى مصر، معبرا عن تشرفه بزيارة الوفد الكريم للدولة المصرية، ومؤكدًا أن الدولة المصرية مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية لأشقائنا بسلطنة عمان، والتعاون المثمر والمشترك بين البلدين فى مجال التنمية العمرانية.



ويرافق وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، كل من، أشرف بن سلطان بن سيف المحروقي، رئيس مكتب الوزير، وإبراهيم بن حمود بن سالم الوائلي، المدير التنفيذي للاستراتيجية العمرانية، وهشام بن نجيب بن عمر الزبيدي، مستشار الوزير للتطوير العقاري، وسلیمان بن خميس بن خلفان السيابي، مستشار الوزير للاستثمارات المالية والتجارية، وأحمد بن سعود بن ناصر الكمياني، مدير عام الأراضي.