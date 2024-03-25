أول تعليق من مودريتش بعد زيارة الأهرامات.. ماذا قال عن مصر؟

أبدى لوكا مودريتش، نجم المنتخب الكرواتي وفريق ريال مدريد، إعجابه الكبير وانبهاره بالحضارة المصرية القديمة، خلال زيارته رفقة باقي لاعبي منتخب بلاده، للأهرامات، في جولة سياحية، على خلفية وجودهم بمصر؛ للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكتب على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" أثناء زيارته الأهرامات: استكشاف مصر وواحدة من عجائب الدنيا السبع!.

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الكرواتي، في تمام الساعة العاشرة مساء غد الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة