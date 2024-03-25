الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول تعليق من مودريتش بعد زيارة الأهرامات.. ماذا قال عن مصر؟

مودريتش
مودريتش

أبدى لوكا مودريتش، نجم المنتخب الكرواتي وفريق ريال مدريد، إعجابه الكبير وانبهاره بالحضارة المصرية القديمة، خلال زيارته رفقة باقي لاعبي منتخب بلاده، للأهرامات، في جولة سياحية، على خلفية وجودهم بمصر؛ للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكتب على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" أثناء زيارته الأهرامات: استكشاف مصر وواحدة من عجائب الدنيا السبع!.

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الكرواتي، في تمام الساعة العاشرة مساء غد الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة

 

الأكثر قراءة

ترامب: إسرائيل تفقد الدعم الدولى وعليها إنهاء الحرب

ارتفاع مؤشر الدولار 1% يضغط على الذهب لتسجل الأونصة 2164 دولار

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. هل يذهب عمر الخيام إلى حسن الصباح فى قلعة ألموت؟

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

دراسة: 3.4 مليار مصاب بالأمراض العصبية حول العالم

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟