الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أشرف الجزايرلى: تطبيق آليات السوق الحرة الحل الجذرى لضبط واستقرار الأسواق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة الصناعات الغذائية نتائج أعمال مجلس إدارة الغرفة، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي واعتماد الميزانية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30 ديسمبر 2023.

واستعرضت الجمعية العمومية للغرفة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة والخدمات المقدمة للأعضاء ومنها التدريب والدعم الفني والفعاليات والمؤتمرات ومشروعات التعاون الإنمائي مع مختلف الجهات الدولية.

وفي بداية كلمته، أشاد رئيس مجلس الإدارة المهندس أشرف الجزايرلي، بالسياسات النقدية الأخيرة للبنك المركزي المصري وقدرة الدولة على جذب استثمارات أجنبية كبرى، في القضاء على السوق الموازية لتجارة العملة من خلال توحيد سعر الصرف وتسعيره وفقًا لآليات العرض والطلب.

وقال «الجزايرلي»: تعد هذه السياسات إيجابية نثمنها ونقدرها، حيث أوجدت ارتياحا كبيرا داخل القطاع الصناعي وفي الشارع المصري من جذب استثمار، وفتح اعتمادات وعودة النقد الأجنبي للقطاع المصرفي بما يضمن ويسهل العمليات التجارية واستيراد المواد الخام للأنشطة الإنتاجية المختلفة والإفراج عن البضائع والسلع التي بدأت تتوافر في الأسواق.

وأشار إلى أن تطبيق آليات السوق الحرة الحل الجذري والضمانة لضبط واستقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية وهو أحد أهم مطالب قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة الماضية والقطاع الخاص بشكل عام.

مشروع رأس الحكمة أثبت قدرة الدولة على جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى

وأكد «الجزايرلي» أن مشروع رأس الحكمة أثبت قدرة الدولة على جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى وأهمية هذا الاستثمار الأجنبي المباشر في توفير عائد دولاري كبير وسريع، كما له مؤشرات إيجابية على سياسة الحكومة في دعم الاستثمار والقطاع الخاص.

وكشف تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2023 عن تطور حركة العضوية بنحو 6 أضعاف مقارنة بـ2016 حيث بلغ عدد الأعضاء في 2023 نحو 23 ألف شركة ومنشأة غذائية تعمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، فضلا عن ميكنة خدمات الغرفة.

كما أعلنت الغرفةعن تقديم خدماتها وأنشطتها علي مستوي 12 محافظة من خلال 51 مشروع تدريب استفاد منه 1377 متدربا بجانب 25 زيارة ميدانية للمصانع وتنفيذ 17 مشروعا إنمائيا، حيث شملت برامج التدريب والدعم الفني المقدمة لشركات الأعضاء، الاشتراطات الأولوية لسلامة الغذاء في المصانع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تدريبي متخصص في أسس تصنيع وإنتاج الجبن الرومي وبرنامج في التصنيع السمكي، وطرق وأساليب سحب العينات لتحديد متبقيات المبيدات ومطابقتها مع الحدود القصوى وغيرها في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وفي إطار دعم الغرفة لقطاع الصناعات الغذائية واستدامة الإنتاج قامت بحصر وتأمين احتياجات المصانع من السكر عن سنة 2023 بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلي جانب الخامات ومستلزمات الإنتاج التي تواجه الشركات صعوبة في توفيرها ومبادرة إعداد الشركات للتأهيل والإدراج بالقائمة البيضاء من خلال زيارات ميدانية، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج تطوير صناعة العسل الأسود.

وقامت شئون العضوية بالغرفة خلال 2023 بإصدار 1237 شهادة بيطرية و120 شهادة بيع حر، و244 خطاب دعم المنتج المحلي، بينما قامت الشئون الفنية بالغرفة بعمل 280 لجنة فنية و170 مناقشة مواصفات مصرية دولية.

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