السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نائب روسى: دول ناتو تخادع ولا تتوقف عن تأجيج الصراع مع روسيا

مجلس الدوما الروسى
مجلس الدوما الروسى

قال النائب في مجلس الدوما الروسي أليكسي تشيبا، معلقا على بيان حلف "ناتو" حول استعداده لصراع محتمل مع روسيا، إن دول ناتو لا تتوقف عن تأجيج الصراع الذي خلقته بنفسها.
وأكد تشيبا في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي" أن "(دول ناتو) تخادع، وتدعم وتطور هذا الصراع أكثر فأكثر من خلال أفعالها فهي التي أوجدته، وهي التي تؤججه، لذا فكله استمرار لنفس الاستراتيجية التي يتبعها حلف ناتو".
وأوضح تشيبا أن حلف ناتو هو "هيكل يتم تمويله من ميزانيات ضخمة للدول"، وأضاف: "لديهم عدو واحد هو روسيا، ولسنوات عديدة، إن القول بأنهم (دول ناتو) غير مستعدة اليوم للصراع مع روسيا سيثير سؤالا كبيرا من جميع الناخبين في جميع البلدان، يا رفاق من أجل ماذا ندفع 2-3% من الميزانية؟.
كما أشار إلى أن أوكرانيا كانت تنتظر المزيد من الدعم من حلف ناتو، ولكن تصريحات الحلف حول المساعدة ما هي إلا دفعة لأوكرانيا للتحرك، قائلا: "انظر، عندما يقول ناتو إننا مستعدون لإرسال قواتنا، عليك أن تفهم ما تريد دول ناتو أن تقوله بهذا، إنها تقول سنرسل ربما عددا معينا من القوات التي سنضعها هناك، بدلا من قواتكم التي تقف على الحدود، دعنا نقل مع بيلاروس، ولا تقاتل سنضع قواتنا هناك، وأنتم سترسلون قواتكم إلى الجبهة تحت شعار (القتال حتى آخر أوكراني)، هذا ما يحاولون تحقيقه".
وأعلن رئيس اللجنة العسكرية في حلف "ناتو" روب باور، أمس الجمعة، عن أن الحلف مستعد لصراع محتمل مع روسيا.
وقال باور في مقابلة مع صحيفة وزارة الدفاع الأوكرانية ArmyInform: "هل نحن مستعدون؟ الجواب هو نعم! هذه هي مهمتنا الرئيسية، أن نكون جاهزين، وإذا حدث هذا اليوم، فيجب القتال بما لديك. إنه دائما مزيج من الاستعداد لليوم مع تحسين الإمكانيات للمستقبل أيضا".
وحذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف دول أوروبا من الحرب على روسيا، مؤكدا أنها لن تسير حسب سيناريو العملية الروسية في أوكرانيا، بل ستعني "نهاية كل شيء".

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