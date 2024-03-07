على رأسهم فريد زهران.. الفائزون الستة فى انتخابات التجديد النصفى لاتحاد الناشرين

أسفرت عملية انتخابات التجديد النصفى لاتحاد الناشرين المصريين عن فوز 6 أسماء بعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين.

وفاز بعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين كل محمود خلف الله دردير 239 صوتا، وفريد زهران 238 وأحمد رشاد 230 صوتا، أحمد محمد بدير 173 صوتا، محمد إبراهيم العبسي 141 صوتًا، ومحمود عبدالنبي 139 صوتا.



والفائزون هم:

جاءت نتيجة الفرز كالتالي:

أحمد سعيد عبدالمنعم ٦٥ صوتا

أحمد عبدالمنعم ٩٦ صوتا

العبسي ١٤١ صوتا

فريد زهران ٢٣٨ صوتا

نبيه ٤٢ صوتا

بدير ١٧٣ صوتا

خلف ٢٣٩ صوتا

عبدالنبي ١٣٩ صوتا

ممدوح ١٣٠ صوتا

وائل الملا ١٢٢ صوتا

وليد مصطفى ١٣٦صوتا.

تنافس المرشحون لانتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين، بعد انسحاب الناشرين، زياد إبراهيم دار الياسمين، والناشر محمد نجاح، دار الرسم بالكلمات، على 6 مقاعد بمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين.

والمتنافسون هم: أحمد سعيد عبدالمنعم سيد دار منشورات الربيع ــ أحمد عبدالمنعم أحمد سيد أحمد دار مؤسسة حورس الدولية ــ وأحمد محمد عصام أحمد بدير دار الشروق للنشر والتوزيع ــ أحمد محمد محمد رشاد أحمد مكتبة الدار العربية للكتاب ــ الجميلى أحمد شحاتة حسن، دار وعد للنشر ــ حسام حامد السيد عبدالمطلب دار المستقبل للنشر ــ رضا محمد عوض فودة دار رؤية للنشر والتوزيع ــ فتحي عبدالمقصود حسن زين، دار همسة للنشر ــ محمد إبراهيم إبراهيم العبسي دار العلم والإيمان ــ محمد فريد سعد زهران مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية ــ محمد نبيه عبدالتواب بيومي دار إبهار للنشر والتوزيع ــ محمود خلف الله دردير زيدان مؤسسة تبارك للنشر ــ محمود عبدالنبي محمود أحمد دفتر زين للنشر والتوزيع ــ ممدوح على أحمد محمد دار الحرم للنشر والتوزيع ــ وائل صلاح الدين علي الملا مصر العربية للنشر والتوزيع ــ وليد محمد أحمد مصفى دار وليد للطباعة والنشر.