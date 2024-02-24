السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية فى تونس 27 فبراير

الانتخابات التونسية
الانتخابات التونسية

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أمس الجمعة، إنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المجالس المحلية يوم 27 فبراير الجاري.

وجاءت تصريحات "بوعسكر" على هامش اليوم الإعلامي مع أعضاء المجالس المحلية حول استكمال مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم بولاية قفصة، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء التونسية.

وأضاف "بوعسكر" أنه فور إعلان النتائج سيتم في غضون 8 أيام دعوة أعضاء المجالس المحلية من قبل الولاة لتنصيب المجالس المحلية، وسيترأس الجلسة الافتتاحية العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بكل مجلس محلي، والذي سيترأس بدوره المجلس بصفة وقتية لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه سيتم تدوين محضر جلسة عملية التنصيب ليقع على إثرها في غضون 24 ساعة إجراء القرعة الخاصة بتمثيل المجالس المحلية في المجلس الوطني للجهات.

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