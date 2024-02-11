المجموعة الطلابية "فاى" بـ"صيدلة القاهرة" تعلن عقد الملتقى التوظيفى السابع شابترز

أعلنت المجموعة الطلابية “فاي” بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، عقد الملتقى التوظيفي شابترز Chapters السابع لها خلال فبراير الجاري 2024.

وتتضمن فكرة الملتقى تجميع تجميع الطلاب ليس فقط من جامعة القاهرة أو كلية الصيدلة، ولكن من أى كلية أو جامعة؛ بهدف التعلم ومشاركة الأفكار.

وأشارت المجموعة إلى أن فكرة الإيفنت هذا العام عبارة عن مسابقة بن الأنشطة الطلابية، كل نشاط طلابي يختار منتجًا غير موجود ويبدأ إعداد خطة دعاية له ويوضح سبب اختياره للمنتج وكيف يستطيع المنافسة به في السوق بالسعر المناسب.

وأوضحت الجموعة أن التحكيم في المسابقى هذا العام سيكون لشركة HIKMA الراعي الرسمي للإيفينت هذا العام، والتي ستحدد الفائز، مشيرة إلى أن الأنشطة هذا العام تتضمن:

1. Aibe (Sadat) business

2. Campaigners (MIU) business

3. Almun (Cairo) business

4. Vision (ASU) business