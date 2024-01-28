الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. "حجازي" يهدر فرصة التقدم أمام الكونغو الديمقراطية

أحمد حجازي
أحمد حجازي

بعد مرور 15 دقيقة من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين مع تبادل الهجمات علي مرمي الفريقين.

بداية المباراة

منتخب الكونغو الديمقراطية أهدر فرصة خطيرة بعد انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق ميسشياك إليا لكنه سدد بعيدا عن المرمى بدلا من التمرير لباكامبو غير المراقب.

حمدي فتحي أرسل رأسية بعيدة عن المرمى في الدقيقة الخامسة بعد عرضية من محمد هاني.

أحمد حجازي أهدر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة السابعة بعد عرضية من مروان عطية إلى حجازي غير المراقب لكنه سدد الرأسية فوق العارضة.

فرصة أخرى لمنتخب مصر بعد عرضية أرضية قوية من النني لكن مصطفى محمد فشل في السيطرة عليها.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، أحمد زيزو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد صبحي - أحمد الشناوي - عمر كمال - علي جبر - محمد حمدي - مهند لاشين - محمود حمادة _ محمود كهربا - مصطفي فتحي - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا


وجاء تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ليونيل مبازي نزو.

خط الدفاع: جيديون كياتينجوا - مبيمبا - ديلان باتوبينسيكا - أرثر ماسواكو.

خط الوسط: تشارلز بيكيل - موتسوسي - سيدريك باكامبو.

خط الهجوم: ميسشاك إليا - باتومبو - يون ويسا.

منتخب مصر مباراة مصر والكونغو الديمقراطية منتخب الكونغو الديمقراطية كأس الأمم الأفريقية احمد حجازى

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