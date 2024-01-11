الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: مصر تعاملت فى ملف اللاجئين بـ"شرف"

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدولة المصرية تعاملت في ملف اللاجئين بشرف.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "بمعنى إن الناس دي كانت ظروفها صعبة في بلادها، ومصر تراعي عدم زيادة الأعباء على اللاجئين دون أن تطلب من أحد شيئًا".

وتابع: "مصر لديها 9 ملايين لاجئ من 133 دولة، وفي ناس منهم قاعدة ومستقرة ومتجوزة وعندها شغلها المستقر، والأحداث التي حدثت خلال السنوات الماضية في الإقليم في دول بعينها أدت إلى نزوح عدد كبير من اللاجئين إلى مصر"، موضحًا أن هذا من الأسباب الخارجية التي فاقمت الأزمة الاقتصادية.

محمد الباز: أزمة اللاجئين سببت مشكلة اقتصادية في مصر

واستطرد أن اللاجئ يتحول إلى عبء على إمكانيات وموارد الدولة، مؤكدًا أن "الدولة تعاملت معهم كضيوف، والضيف يجب أن يحصل على واجب الضيافة".

وأكد الباز أن "الأزمة الاقتصادية على المستوى الداخلي هناك بعض الأخطاء التي حدثت، لأن الحكومة (ليست ملائكة)"، مشيرًا إلى أن 85% من الأزمة الاقتصادية عوامل خارجية والباقي مسئولية الحكومة بشكل مباشر.

وأردف: "دخلنا بعد ذلك في أزمة أخرى كبيرة جدًا على الحدود المصرية وهي حرب غزة"، مؤكدًا أن: "الدور المصري في حرب غزة ليس دبلوماسيًا أو سياسيًا فقط، فنحن نتحدث هنا عن مساعدات إنسانية وغذائية ومواد إغاثة مختلفة، والشاحنات وقفت على المعبر حتى دخولها.. مصر أكثر دولة في العالم قدمت مساعدات إنسانية لقطاع غزة".

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