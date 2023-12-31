الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مليون مشاهدة.. بهاء سلطان ينضم لتريندات يوتيوب بـ "قبل ما أمشي"

بهاء سلطان
بهاء سلطان

انضم المطرب بهاء سلطان لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية “قبل ما أمشي”، متخطيًا المليون و100 ألف مشاهدة.

أغنية “قبل ما أمشي” من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.

 

وتقول كلمات الأغنية:

قبل ما امشي عايز اسلم
عاللي جرحه في قلبي علم
ف الندالة كان معلم 
دكتوراه ف خيبة الامل

اللي ساب ف القلب نغزه
لا ملامه ولا مؤاخذه
الغلاوه والمعزه
سابوا جرح ما يحتمل

تحيه لكل خيبه
كل دقة نقص عيبه
جايه مالناس القريبه
عيني عالدنيا الغريبه

تحيه لكل كدبه
الخيانه بجد صعبه
لماتيجي من الاحبه
جرح يصعب عالأطبه

بلغوه مني سلامي
و اعتذاري عن طيابتي
عن براءتي
عن سذاجتي
و الخيابه والهبل سابوا جرح ما يحتمل
 

جدير بالذكر أن بهاء سلطان طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم “دادينا” وحققت نجاحا كبيرا، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وانتاج روتانا.

يذكر أن بهاء سلطان طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

بهاء سلطان قبل ما أمشي يوتيوب الأكثر مشاهدة المطرب مشاهدة عزيز الشافعي

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