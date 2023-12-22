"قبل ما أمشي".. أحدث أعمال بهاء سلطان الغنائية (فيديو)

طرح منذ قليل، النجم بهاء سلطان أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “قبل ما أمشي” وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون بهاء سلطان في أغنية “قبل ما أمشي” مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم.

آخر أعمال بهاء سلطان الغنائية

وطرح مؤخرًا النجم بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دادينا" وحققت نجاح كبير، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل.

وتقول كلمات أغنية دادينا: “عملنا كل حاجة صح، مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بحر م الطيبة إحنا إتعافينا، وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا، ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا، عملنا حاجات كتير، دادينا دادينا دادينا دادينا، لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا وهاتينا، دادينا ماحدش مقدر هاتينا وأخرة ده كله اتنسينا”.

وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.