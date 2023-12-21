الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برنامج الأغذية العالمى يوقف المساعدات لنحو 800 ألف شخص بالسودان

المساعدات لنحو 800
المساعدات لنحو 800 ألف شخص بالسودان

أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) عن وقف المساعدات لنحو 800 ألف شخص بالسودان، وفقًا لما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وحذرت تقارير ومنظمات دولية من وتيرة ارتفاع العنف في السودان، خاصة بعد دخول قوات الدعم السريع إلى مناطق واسعة من ولاية الجزيرة وخاصة مدينة مدني، وسط تقارير عن نزوح الآلاف ووقوع عمليات نهب وقتل واغتصاب.

اليونيسف تحذر من تصاعد العنف في مدني

فمن جهتها أعربت مانديب أوبراين ممثلة اليونيسف في السودان، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في مدني بولاية الجزيرة، التي تستقبل مئات الآلاف من الأطفال، مطالبة بوقف العنف ليعم السلام.

مفوضية اللاجئين تحذر من تفاقم النزوح القسري في السودان

من جهتها؛ أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين عن قلقها إزاء تفاقم أزمة النزوح القسري في السودان والدول المجاورة، وذلك مع فرار مئات الآلاف من الأشخاص من القتال الأخير في ولاية الجزيرة وسط السودان. 

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