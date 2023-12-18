الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يلتقى أسقف منفلوط للاقباط الارثوذوكس بمشاركة طلاب ومعلمين مدرسة سانت ماري الخاصة بمنفلوط

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط للأقباط الارثوذوكس ورئيس مجلس إدارة مدرسة سانت مارى الخاصة، بمشاركة وحضور بعض طلاب ومعلمين المدرسة، مؤكدًا حرصه على تفعيل المشاركة المجتمعية لطلاب المدارس وإشراكهم في زيارات للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة.

ولفت إلى أهمية تنظيم وتنفيذ الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها بمدارس المحافظة سواء حكومية أو تجريبية أو رسمية أو خاصة طبقًا للمعايير الموضوعة في هذا الشأن والتي تساعد على النهوض بالعملية التعليمية وصقل خبرات ومواهب الطلاب.

جاء ذلك بحضور عبدالعزيز الزنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والقس متى رزق الممثل القانوني للمدرسة والعشرات من معلمي وطلاب وطالبات المدرسة.


الطالبات يقدمن باقة ورود وهدايا تذكارية للمحافظ


وبدأ الاستقبال ببهو ديوان عام المحافظة وقدم عدد من الطالبات باقة ورود وهدايا تذكارية للمحافظ تقديرًا لدعمه واهتمامه بالعملية التعليمية والأنشطة المدرسية بالمحافظة وزيارته المتكررة للمدرسة بمنفلوط.


ثم قدمت بعض الطالبات من الموهوبات فقرات في الإلقاء والشعر معبرين عن سعادتهم بزيارة المحافظة ومقابلة الوزير المحافظ.


وقدم المحافظ الشكر للأنبا ثاؤفيلس وطلاب ومعلمي المدرسة على زيارتهم للمحافظة اليوم ودعوتهم له لحضور احتفالات المدرسة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024 لافتًا إلى مشاعر الأخوة والصداقة والحب بين الأقباط والمسلمين في أسيوط وهو ما يظهر جليًا في العلاقات الوطيدة بين قيادات المحافظة والكنيسة والأزهر الشريف وهو ما شعر به منذ قدومه إلى المحافظة مطالبًا المعلمين والعاملين بالمدرسة بغرز قيم المواطنة والإخاء وزرع الانتماء والولاء وحب الوطن لدى التلاميذ بإعتبارهم قادة المستقبل مقدمًا الشكر والتقدير للعاملين بالمدرسة على الجهود المبذولة مع التلاميذ وتفعيل الأنشطة المدرسية وتنمية مواهب الطلاب، مشيرًا إلى استمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة والمشاركة في كافة الاحتفالات والمناسبات للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومشاركة الطلاب احتفالاتهم وفعالياتهم، مجددًا دعوته لطلاب المدارس للمشاركة في الزيارات الميدانية للمشروعات القومية والتنموية لتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن ومشاهدة الانجازات التي تمت على أرض المحافظة في كافة القطاعات ضمن خطة الدولة للتنمية.


ووجه الأنبا ثاؤفيلس مطران منفلوط ورئيس مجلس إدارة مدارس سانت ماري الخاصة بمنفلوط الشكر لمحافظ أسيوط لحرصه على تقديم التهنئة بأعياد الميلاد وقرب حلول العام الميلادي الجديد 2024 ومشاركته لهم في كافة الاحتفالات والفعاليات، مشيدًا بالدعم الذي يتم تقديمه للمدارس بمراحل التعليمية المختلفة وخاصة مدرسة سانت ماري وهو ما ينعكس على الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها خلال العام الدراسي ومشاركة المجتمعية للمدرسة.


كما حرص الطلاب والطالبات على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ والأنبا ثاؤفيلس ومسئولي وقيادات التربية والتعليم والمدرسة بهذه المناسبة.

IMG-20231218-WA0130
IMG-20231218-WA0130
IMG-20231218-WA0137
IMG-20231218-WA0137
IMG-20231218-WA0126
IMG-20231218-WA0126
IMG-20231218-WA0129
IMG-20231218-WA0129
IMG-20231218-WA0120
IMG-20231218-WA0120
IMG-20231218-WA0122
IMG-20231218-WA0122
IMG-20231218-WA0121
IMG-20231218-WA0121
IMG-20231218-WA0118
IMG-20231218-WA0118
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط للأقباط الارثوذوكس طلاب ومعلمين المدرسة تفعيل المشاركة المجتمعية لطلاب المدارس وإشراكهم في زيارات للمشروعات القومية والتنموية تنظيم وتنفيذ الأنشطة المدرسية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحي في البداري وساحل سليم

مستقبل وطن بأسيوط ينظم مسيرة بالسيارات احتفالا بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة

تطوير مستشفى البدارى المركزى بأسيوط بتكلفة 67 مليون جنيه

"على مساحة 20 ألف متر".. إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري بأسيوط

محافظ أسيوط يواصل لقاءاته مع العاملين المثبتين حديثًا على موازنة المحافظة

محافظ أسيوط يعتمد المواعيد المقترحة لامتحانات النقل والشهادات المحلية للفصل الدراسى الأول

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

عاجل.. جوارديولا يتغزل فى الأهلى: من أقوى الفرق العربية.. والجميع فى مصر أهلاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة