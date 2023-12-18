محافظ أسيوط يلتقى أسقف منفلوط للاقباط الارثوذوكس بمشاركة طلاب ومعلمين مدرسة سانت ماري الخاصة بمنفلوط

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط للأقباط الارثوذوكس ورئيس مجلس إدارة مدرسة سانت مارى الخاصة، بمشاركة وحضور بعض طلاب ومعلمين المدرسة، مؤكدًا حرصه على تفعيل المشاركة المجتمعية لطلاب المدارس وإشراكهم في زيارات للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة.

ولفت إلى أهمية تنظيم وتنفيذ الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها بمدارس المحافظة سواء حكومية أو تجريبية أو رسمية أو خاصة طبقًا للمعايير الموضوعة في هذا الشأن والتي تساعد على النهوض بالعملية التعليمية وصقل خبرات ومواهب الطلاب.

جاء ذلك بحضور عبدالعزيز الزنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والقس متى رزق الممثل القانوني للمدرسة والعشرات من معلمي وطلاب وطالبات المدرسة.



الطالبات يقدمن باقة ورود وهدايا تذكارية للمحافظ



وبدأ الاستقبال ببهو ديوان عام المحافظة وقدم عدد من الطالبات باقة ورود وهدايا تذكارية للمحافظ تقديرًا لدعمه واهتمامه بالعملية التعليمية والأنشطة المدرسية بالمحافظة وزيارته المتكررة للمدرسة بمنفلوط.



ثم قدمت بعض الطالبات من الموهوبات فقرات في الإلقاء والشعر معبرين عن سعادتهم بزيارة المحافظة ومقابلة الوزير المحافظ.



وقدم المحافظ الشكر للأنبا ثاؤفيلس وطلاب ومعلمي المدرسة على زيارتهم للمحافظة اليوم ودعوتهم له لحضور احتفالات المدرسة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024 لافتًا إلى مشاعر الأخوة والصداقة والحب بين الأقباط والمسلمين في أسيوط وهو ما يظهر جليًا في العلاقات الوطيدة بين قيادات المحافظة والكنيسة والأزهر الشريف وهو ما شعر به منذ قدومه إلى المحافظة مطالبًا المعلمين والعاملين بالمدرسة بغرز قيم المواطنة والإخاء وزرع الانتماء والولاء وحب الوطن لدى التلاميذ بإعتبارهم قادة المستقبل مقدمًا الشكر والتقدير للعاملين بالمدرسة على الجهود المبذولة مع التلاميذ وتفعيل الأنشطة المدرسية وتنمية مواهب الطلاب، مشيرًا إلى استمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة والمشاركة في كافة الاحتفالات والمناسبات للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومشاركة الطلاب احتفالاتهم وفعالياتهم، مجددًا دعوته لطلاب المدارس للمشاركة في الزيارات الميدانية للمشروعات القومية والتنموية لتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن ومشاهدة الانجازات التي تمت على أرض المحافظة في كافة القطاعات ضمن خطة الدولة للتنمية.



ووجه الأنبا ثاؤفيلس مطران منفلوط ورئيس مجلس إدارة مدارس سانت ماري الخاصة بمنفلوط الشكر لمحافظ أسيوط لحرصه على تقديم التهنئة بأعياد الميلاد وقرب حلول العام الميلادي الجديد 2024 ومشاركته لهم في كافة الاحتفالات والفعاليات، مشيدًا بالدعم الذي يتم تقديمه للمدارس بمراحل التعليمية المختلفة وخاصة مدرسة سانت ماري وهو ما ينعكس على الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها خلال العام الدراسي ومشاركة المجتمعية للمدرسة.



كما حرص الطلاب والطالبات على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ والأنبا ثاؤفيلس ومسئولي وقيادات التربية والتعليم والمدرسة بهذه المناسبة.

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