الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل: الطرق واللوجستيات مهمة للصناعة والتجارة والزراعة

وزير النقل خلال كلمته
وزير النقل خلال كلمته التي ألقاها في معرض فود أفريقيا

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارته تعمل على خطة استراتيجية ممنهجة لدعم الصناعة المصرية. 

وأكد الوزير في كلمته التي ألقاها في معرض "فود أفريقيا"، الذي افتتحه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فود أفريكا"، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، على أهمية النقل وبناء الطرق والبنية الأساسية والممرات اللوجستية التنموية، والتي تحقق سهولة نقل الإنتاج الزراعي والصناعي.

وأضاف أن الوزارة ساهمت في هذا الدور الوطني ببناء سبع ممرات تبدأ من منطقة الإنتاج وتنتهي إلى ميناء بحري، بينها طريق سريع لنقل الإنتاج.

ولفت إلى أهمية المجهود الكبير الذي قامت بها الحكومه المصريه لتنفيذ توجيهات الرئيس لبناء مركز تجاره عالميه ولوجستيه وهو ما يحققه المعرض اليوم والذي عكس صورة مشرفه للصناعة المصرية.

ويشهد المعرض مشاركة دولية متميزة باجمالى 13 جناح دولى، فضلا عن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف المعرض لهذا العام.

ويشارك فى الفعاليات ايضا العديد من المنظمات التنموية.

ويشارك فى الفعاليات عددًا من الهيئات والجهات الحكومية ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى.

ومن أبرزالدول المشاركة  فى فعاليات المعرض كل من الجزائر والسعودية والامارات والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل واسبانيا والهند وباكستان وايطاليا والصين والكويت وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا وتونس والأردن.

جاذ ذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبرعاية كريمة من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة وذلك بمشاركة اكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، الى جانب دعوة اكثر من 500 مشترى.

الفريق كامل الوزير وزير النقل خطة استراتيجية فود افريقيا احمد سمير وزير التجارة والصناعة مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الممرات اللوجستية

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