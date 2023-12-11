الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية يدلى بصوته فى اللجنة الأولمبية بجامعة المنصورة

المهندس أحمد رعب
المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية

أدلى المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، وأمين عام حزب حماة الوطن بالمحافظة، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، بلجنة القرية الأولمبية بجامعة المنصورة.

وبعث رعب رسالة للشباب بضرورة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية والحياة السياسية فالمرحلة القادمة هى مرحلة جني الثمار للشباب، مؤكدا أن الدولة خلال الفترة الماضية توجه أجهزتها لدعم وتمكين الشباب.

وأشار رئيس تجارية الدقهلية إلى أن التاريخ سيخلد المشاركة الرائعة للمصريين فى هذا العرس الإنتخابى حيث يتابع العالم بأكمله الإنتخابات المصرية ونجح المصريين خلال اليومين الأول والثاني أن يصدرون صورة للعالم أنهم نسيج واحد وشعب واع ومدرك لأهمية المشاركة فى الحياة السياسية والإستحقاق الدستورى فى ظل ما يحاك بالوطن من مؤامرات خارجية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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