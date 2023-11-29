الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

30 دقيقة: تعادل سلبى بين الزمالك ومودرن فيوتشر فى دورى نايل

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

مرت 30 دقيقة من مباراة الزمالك وفيوتشر في الجولة السابعة من بطولة دوري نايل 2023- 2024، وما زالت النتيجة هى التعادل السلبي بين الفريقين.

سيطر الزمالك على مجريات اللقاء من البداية، لكن دون خطورة على مرمى فيوتشر.

وشهدت الدقيقة الثانية تسللًا على أيمن الصفاقسي، لاعب مودرن فيوتشر، نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي الزمالك.

وشهدت الدقيقة الرابعة، تسديدة بعيدة المدى عن طريق أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة الثامنة ركلة ركنية أولى لمودرن فيوتشر على يسار مرمى الزمالك، نفذها ناصر ماهر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة إلى وسط الملعب.

وسجل أحمد عاطف هدفا لصالح فيوتشر في الدقيقة 12، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وسدد غنام محمد لاعب وسط فيوتشر الكرة تصدى لها بثبات محمد عواد، حارس مرمى الزمالك.

أخطر فرص الزمالك كانت في الدقيقة 24 بعد توغل من أحمد سيد زيزو وتسديدة تصدى لها محمود جنش.

واعترض لاعبو الزمالك للحصول على ركلة جزاء ضد أيمن الصفاقسي، لكن الكرة اصطدمت في يج.

وسدد روقا كرة قوية في الدقيقة 25 تصدى لها جنش على مرتين.

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كشف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن تشكيلته لمواجهة مودرن فيوتشر بعد قليل ضمن منافسات دوري نايل.

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمي: محمد عواد

الدفاع: محمد عبدالغني وحمزة المثلوثي ومحمد طارق وعمر جابر

في الوسط: دونجا ونداي وروقا

فى الهجوم: أوباما وزيزو والجزيري.

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