ياسر القاضى يروى لـ "الشاهد" مراحل صناعة الهاتف المحمول المصرى

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، إن "صناعة الهاتف المحمول المصري كانت في إطار مبادرة رئاسية اسمها "مصر تصنع الإلكترونيات"، والهاتف كان هو البداية للوقوف على أن مصر تستطيع صناعة الإلكترونيات بكافة أشكالها، وكان اختيار الهاتف بناءً على حجم استهلاكه في مصر، حيث تستورد مصر هواتف بحوالي 2 مليار دولار سنويا".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كانت إحدى الأمور الهامة بالنسبة لنا هي تدعيم الشركات والمصنعين المحليين للبداية في تصنيع الإلكترونيات وليس الهواتف فقط، وشملت مراحل المبادرة أولا تصميم الهواتف الذي يعد شيئا أساسيا في تصنيع الهواتف المحمولة، وليس التجميع فقط".

وواصل: "عملنا في البداية على تحليلات لعدد من الشركات التي تقوم بتصميم الإلكترونيات؛ واكتشفنا أن هناك العديد من المصريين الذي يصممون إلكترونيات عالمية، ويتم استخدامها في الصين وأمريكا، دون الإشارة إلى المساهمة المصرية في ذلك، وكان يحرم المصمم من حقوقه المادية والأدبية في ذلك العمل".

واستكمل: "كانت الاستراتيجية مبنية على صناعة الإلكترونية من التصميم إلى التجميع ثم التصنيع، وبالفعل شجعنا عددا كبيرا من الشركات في مصر على تصنيع أجهزة المحمول المصرية، وكان أول هاتف محمول مصري يحتوي على نسبة 45% من التصنيع المصري "سيكو"، وذلك بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أول أيام إطلاق المبادرة، والذي أبدى إعجابه الشديد حين سلمته بنفسي أول هاتف قمنا بإنتاجه من المصنع المصري في أسيوط".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.