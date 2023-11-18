السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«ميدار»: إطلاق 15 تطبيقًا إلكترونيًا بـ«مستقبل سيتى»

Cairo ICT 23
Cairo ICT 23

قال الدكتور مهندس معتز حسونة، الرئيس التنفيذى لتكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية بشركة «ميدار»، إن الشركة حرصت على رعاية الدورة السابعة والعشرين لمعرض Cairo ICT 23. 

وأضاف، فى كلمة خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا فى الشرق الأوسط وإفريقيا 23 Cairo ICT، أن «ميدار» تدرك جيدًا الأهمية الكبرى للبنية التحتية الرقمية بالنسبة للمدن الذكية الجديدة، وقد ضخت أكثر من مليار جنيه على أعمال البنية التحتية التكنولوجية، منذ بدء تطوير مدينة «مستقبل سيتى» إحدى أهم وأكبر المدن الذكية العملاقة بشرق القاهرة، التى تقام على مساحة ٥٢٠٠ فدان، فى واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية بشرق القاهرة، الامتداد الطبيعى للقاهرة الجديدة، حيث يحد المدينة ٤ محاور رئيسية، هى: طريق السويس، والطريق الدائرى الأوسطى، والطريق الدائرى الإقليمى، ومحور الأمل.

وأكد أنه لكى تكون هناك مدن ذكية حقيقية يجب أن يكون هناك ذكاء اصطناعى وتحليل للبيانات لتقديم التوقعات والحلول، ولذلك سوف توفّر شركة «ميدار» أكثر من ١٥ تطبيقًا إلكترونيًا بمدينة مستقبل سيتى يستفيد منها الجميع، موضحًا أنه سيتم الإطلاق المبدئى لهذه التطبيقات والأنظمة الذكية فى منتصف ٢٠٢٤، ثم تعمل كل الأنظمة بشكل كامل بعد ذلك.

الأكثر قراءة

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

عاجل.. «السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

أحمد موسى عن قُرب انتهاء أزمة الدولار: تأثيرها سيكون إيجابيًا بكافة المجالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة