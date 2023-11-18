«ميدار»: إطلاق 15 تطبيقًا إلكترونيًا بـ«مستقبل سيتى»

قال الدكتور مهندس معتز حسونة، الرئيس التنفيذى لتكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية بشركة «ميدار»، إن الشركة حرصت على رعاية الدورة السابعة والعشرين لمعرض Cairo ICT 23.

وأضاف، فى كلمة خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا فى الشرق الأوسط وإفريقيا 23 Cairo ICT، أن «ميدار» تدرك جيدًا الأهمية الكبرى للبنية التحتية الرقمية بالنسبة للمدن الذكية الجديدة، وقد ضخت أكثر من مليار جنيه على أعمال البنية التحتية التكنولوجية، منذ بدء تطوير مدينة «مستقبل سيتى» إحدى أهم وأكبر المدن الذكية العملاقة بشرق القاهرة، التى تقام على مساحة ٥٢٠٠ فدان، فى واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية بشرق القاهرة، الامتداد الطبيعى للقاهرة الجديدة، حيث يحد المدينة ٤ محاور رئيسية، هى: طريق السويس، والطريق الدائرى الأوسطى، والطريق الدائرى الإقليمى، ومحور الأمل.

وأكد أنه لكى تكون هناك مدن ذكية حقيقية يجب أن يكون هناك ذكاء اصطناعى وتحليل للبيانات لتقديم التوقعات والحلول، ولذلك سوف توفّر شركة «ميدار» أكثر من ١٥ تطبيقًا إلكترونيًا بمدينة مستقبل سيتى يستفيد منها الجميع، موضحًا أنه سيتم الإطلاق المبدئى لهذه التطبيقات والأنظمة الذكية فى منتصف ٢٠٢٤، ثم تعمل كل الأنظمة بشكل كامل بعد ذلك.