ملامح الدور الرعوي للبابا تواضروس الثاني خلال 11 عاما
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وللبابا دورا رعويا غاية في الأهمية في نفوس الأقباط وداخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تتمثل ملامح ذلك الدور الرعوي في الاتي:
- العظة الأسبوعية – اجتماع قداسة البابا بشبعه يوم الاربعاء من كل اسبوع مع زيارات متنوعة للكنائس والاديرة دون تثبيت مكان واحد
- أقام قداسة البابا مركز اعلامى للكنيسة القبطية مسؤليته نشر الوعى والفكر والتعامل مع الاعلام كما عين متحدث رسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
- مشروع تدريب 1000 معلم كنسي وهو مشروع لتدريب من يتولون التعليم فى الكنيسة بمختلف درجاتهم الكنسية على كيفية تقديم الفكر الكتابى والكنسى بصورة جذابة ومؤثرة
- اقام قداسة البابا صلاة اعداد وتقديس زيت الميرون المقدس 3 مرات حتى الان فى 2014 و2017 و 2021 وبهذا تكون اقيمت 40 مرة فى التاريخ الكنسي
- اصدار مع المجمع المقدس مجموعه من اللوائح المنظمة للعمل الكنسي
- اصدار منهج موحد للتربية الكنسية من مرحلة الحضانة وحتى مرحلة أعداد الخدام
- أصدار لائحة العلوم اللاهوتية والدراسات القبطية
- فى 28 فبراير 2016 وبأجماع من المجمع المقدس أعتمد جميع بنود قانون الاحوال الشخصية تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة للدولة
- اقامة دورات قائد ارثوذكسى مؤثر لقيادات الخدمة اباء كهنة وامناء واعضاء مجالس
- انشاء مشروع الرعاية الاجتماعية على مستوى الكرازة المرقسية لاخوة الرب
- اهتمام قداسة البابا بخدمة الصم والبكم وذوى الاحتياجات الخاصة باستقبال مجموعات منهم وافتتاح مراكز متتخصصة فى الايبارشيات المختلفة لهم
- أنشاء ستة مجالس اكليريكية اقليمية بدلا من واحد فقط ينوب فيها عن قداسة البابا أحد الاساقفة أو المطارنة
- وضع منهج معتمد وتحديد مراكز معتمدة لاستخراج شهادات لازمة للارشاد الاسرى والمشورة لاتمام الزواج .
- فى عهده تم اعتبار ١٨ امشير من كل عام عيدا للشهداء الاقباط فى العصر الحديث
- افتتاح مدارس فى الكثير من الايبارشيات لخدمة اولادنا والوطن مثل مدرسة عيون مصر بكينج مريوط ومدرسة سان ارسانى بالظاهر ومدرسة الكرمه بالبحيره و وغيرها الكثير فى انحاء مصر
- حتى الان سام قداسة البابا 60 اسقفا وحوالى 400 كاهنا وقام بتجليس 20 اسقفا على ايبارشياتهم ، رسم العديد من الرهبان والراهبات ورقى 26 الى رتبة المطرانية ورقى العديد من الاباء الى رتبة القمصية وعدد من رئيسات الأديرة
- عين اول نائب بابوى فى أوروبا نيافة الانبا كيرلس مطران ميلانو المتنيح
- تم تأسيس ايبارشيات جديدة وهى الوادى الجديد واليونان ونورث وساوث كارولينا بالولايات المتحدة الامريكية واطفيح
- تم تأسيس قطاعات جديدة للخدمة داخل وخارج مصر
- فى عصره صدر قانون بناء الكنائس فى 2016
- أنشأ قناة جديدة للاطفال “كوجى” فى 25 نوفمبر 2015
- تدشين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في 18 نوفمبر 2018 بمشاركة أعضاء المجمع المقدس
- افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 6 يناير 2019
- افتتاح المكتبة البابوية المركزية بمركز لوجوس البابوي في 19 نوفمبر 2019 بمشاركة اعضاء المجمع المقدس
- أنشأ أول قناة رقمية COC فى 18 نوفمبر 2020
- افتتاح الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 10 مارس 2021