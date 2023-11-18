ملامح الدور الرعوي للبابا تواضروس الثاني خلال 11 عاما

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وللبابا دورا رعويا غاية في الأهمية في نفوس الأقباط وداخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تتمثل ملامح ذلك الدور الرعوي في الاتي: