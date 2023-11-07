الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. حكومة الاحتلال: دخول 70 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة

مساعدات إنسانية إلى
مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، عن دخول 70 شاحنة من معبر رفح إلى قطاع غزة، تحمل مساعدات إنسانية تنقسم إلى إمدادات طبية وغذائية ومياه.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، نقلا عن وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أن 70 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبرت من مصر إلى غزة أمس.

وأضافت أن هذا الرقم أقل من الهدف الأولي الذي حددته الولايات المتحدة لدخول 100 شاحنة إلى غزة كل يوم – وهو الهدف الذي قالت إنها تريد البناء عليه بشكل كبير بعد تحقيقه للمرة الأولى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشهد قطاع غزة على مدار الثلاثين يوما الماضية، أهوالا وجحيما جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أحال المدينة إلى مقبرة بحجم 360 ألف كم، هي مساحة قطاع غزة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة، بشن غارات جوية على كل بقعة في القطاع فاستهدف منازل المواطنين العزل، والمستشفيات ودور العبادة والمرافق الصحية، ناهيك عن المدنيين الذين تجاوز عددهم 10 آلاف شهيد بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.

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