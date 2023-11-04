إسرائيل تبلغ أمريكا باستعدادها لخوض "حرب عصابات" فى غزة

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، مساء أمس الجمعة، عن مصدرين قريبين من حركة حماس، قولهما إن الحركة استعدت لحرب طويلة في قطاع غزة وتعتقد أنها قادرة على صد التقدم الإسرائيلي لفترة كافية لإجبار عدوها اللدود على الموافقة على وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن المسئولين الإسرائيليين أبلغوا الأمريكيين بأنهم مستعدون لمواجهة "حرب عصابات" طويلة في غزة، وتحمل الانتقادات الدولية ضد هجومهم.

وأشار المصدران إلى أن حركة حماس عكفت على تخزين الأسلحة والصواريخ والمواد الغذائية والإمدادات الطبية، مشيران إلى أن حماس واثقة من أن الآلاف من مقاتليها سيتمكنون من البقاء على قيد الحياة لعدة أشهر في مدينة الأنفاق المحفورة في عمق القطاع الفلسطيني وإحباط قوات الاحتلال الإسرائيلية بتكتيكات حرب العصابات في المناطق الحضرية.

وتعتقد حماس أن الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحصار، مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين، يمكن أن يفرض وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية تفاوضية من شأنها أن تشهد ظهور الجماعة المسلحة بتنازل ملموس مثل إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين مقابل الإفراج الإسرائيلي عنهم.

وأوضحت الحركة للولايات المتحدة وإسرائيل خلال مفاوضات الرهائن غير المباشرة التي توسطت فيها قطر أنها تريد فرض مثل هذا الإفراج عن السجناء مقابل إطلاق سراح الرهائن، وفقًا لأربعة مسئولين في حماس ومسئول إقليمي وشخص مطلع على سياسة البيت الأبيض.

ونقلت "رويترز" عن داني دانون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، العضو السابق في لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيست، إن إسرائيل استعدت لـ"حرب طويلة ومؤلمة"، مضيفًا في تصريحات للوكالة: "نعلم في النهاية أننا سننتصر وأننا سنهزم حماس" مضيفًا: “السؤال سيكون الثمن، وعلينا أن نكون حذرين للغاية ونفهم أن المناورة في منطقة حضرية معقدة للغاية”.

وقالت الولايات المتحدة إن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لوقف عام لإطلاق النار، رغم أنها تقول إن وقف الأعمال القتالية ضروري لتوصيل المساعدات الإنسانية.

وقال مصدر مطلع أمريكي للوكالة إن واشنطن تتوقع أن تحاول حماس توريط القوات الإسرائيلية في قتال من شارع إلى شارع في غزة وإلحاق خسائر عسكرية فادحة بما يكفي لتأييد الرأي العام الإسرائيلي لصراع طويل الأمد.