بلينكن: "انتشال الأطفال الفلسطينيين من تحت الأنقاض يُفطر قلبى"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعرف ما يحدث وتؤكد أنه يجب تخفيف تلك الخسائر البشرية في قطاع غزة وهذا أمر تلتزم به واشنطن وفي أجندتها.

أضاف بلينكن، الخميس، خلال مؤتمر صحفي قبل توجهه إلى اسرائيل، أن هناك نساءً وأطفالًا يستخدمون كدروع بشرية وهذا يجعلنا نتحدث أن حركة حماس تخزن المعدات والذخائر تحت المستشفيات والمدارس والمساجد وتحت هذه المرافق، مشيرًا إلى أنه عندما يرى طفلًا فلسطينيًا ينتشل من الأنقاض فإن هذا يفطر قلبه، كما يري أيضًا طفلًا إسرائيليًا يقتل، حسب قوله.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه يجب أن نتحمل المسئولية ويكون هناك رد يراعي هذه الاعتبارات.