بعد الموافقة رسميًا.. "وادى دجلة" يكشف جهود النادي لاعتماد الإسكواش بأولمبياد لوس أنجلوس 2028

ويعلن عن برنامج لإعداد لاعبين للمنافسة على الميداليات..

رحبت أندية وادى دجلة-أكبر أندية رياضية خاصة في مصر- بإعلان اللجنة الأولمبية الدولية، اعتماد مشاركة لعبة الإسكواش في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر إقامتها في لوس أنجلوس عام 2028، وذلك في ظل انتشار ممارسة اللعبة في معظم دول العالم خلال السنوات الماضية، وتنظيم العديد من البطولات الدولية التي يشارك فيها مئات اللاعبين من مختلف الجنسيات، وتشهد منافسة قوية بين المشاركين.

يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة خلال الفترة الماضية، للتشاور مع مختلف الاتحادات الرياضية العالمية، ومسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية لإضافة الإسكواش ضمن الرياضات الأولمبية بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لتطابقها مع قواعد الانضمام للأولمبياد وأبرزها ممارسة الإسكواش على نطاقٍ واسع حول العالم وفي معظم القارات.

وتعتزم أندية وادى دجلة، إعداد برنامجًا عالميًا لاكتشاف المواهب بلعبة الإسكواش من مختلف المحافظات، وتطوير مستواها عبر أفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية وتشجيع مشاركتها في بطولات كبرى؛ لإعداد أبطال أولمبيين للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028 لتحقيق ميداليات لمصر، وذلك لاستثمار تميز مصر بمواهب واعدة في هذه اللعبة، وخبرات أندية وادى دجلة في الإسكواش لما تضمه من نجوم عالميين وأبطال سابقين في اللعبة.

في هذا الصدد أعرب الكابتن كريم درويش، رئيس أكاديمية الإسكواش بأندية وادى دجلة، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش، عن سعادته باعتماد مشاركة لعبة الإسكواش بدورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس، لتصبح في المكانة التي تستحقها اللعبة، والتي تحظى بشعبية واسعة حول العالم، ويمارسها عدد كبير اللاعبين من مختلف الجنسيات، متمنيًا أن ينجح الأبطال المصريين في تحقيق ميداليات بأولمبياد لوس أنجلوس، خاصة في ظل وجود قاعدة عريضة من أبطال الإسكواش، القادرين على الحفاظ على ريادة مصر في اللعبة

أشار "درويش"، إلى دور الاتحاد الدولي للإسكواش في إعداد ملف احترافي عن لعبة الإسكواش تناول جهود الاتحاد في نشر اللعبة على مستوى العالم، واعتماد الاتحاد المحلية لعدد من البلدان، وتحسين جودة النقل التليفزيوني للبطولات لزيادة المتابعة الجماهيرية، وعرض الملف على مسؤولي اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس، والذين أبدوا إعجابهم بالملف ودعموه حتى توافق اللجنة الأولمبية الدولية على مشاركة الإسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس.

ويعد وادى دجلة، أكبر نادي في العالم من حيث عدد الممثلين بالتصنيف العالمي لأفضل 10 لاعبين بلعبة الإسكواش (الرجال والسيدات).

وأسهمت أندية وادى دجلة، بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.